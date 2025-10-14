自認已贏得黨魁之戰「最佳風度獎」 羅智強：堅持不口出惡言

國民黨主席選舉本周六投票，候選人羅智強今下午舉行記者會，與跨縣市議員同台造勢。羅智強說，他已經贏得本次的「最佳風度獎」，始終堅持不對其他候選人口出惡言。他表示，這場選舉是把兩隻手綁住的選舉，這是對自己、對國民黨的考驗。

羅智強今下午舉行「我們都是挺強的」記者會，跨縣市議員同台表態支持。前總統馬英九、胡佛研究所研究員郭岱君、海基會首任秘書長暨律師陳長文、藍委徐巧芯、羅廷瑋、廖偉翔和苗栗縣議員徐功凡、彰化縣議員曹嘉豪、高雄市前議員陳若翠等，均錄影支持羅智強。

新北市議員江怡臻說，她選青年團總團長時，羅智強投票支持她，她完成學業後返台，也是羅把她帶進總統府，開啟踏入公共事務，而她參選新北市議員，羅兩次為她站台。她相信羅最適合黨主席，最能拉拔青年，給年輕人更多機會。

新北市議員陳偉杰說，羅智強有最強論述，主導黨的論述，力抗民進黨鴨霸作為；羅有最好的同事愛、同志愛；羅有最強回應台灣主流民意的能力。嘉義市議員陳家平說，嘉義市有位歌手改編「我相信」這首歌，將歌詞改成挺羅智強的詞，接著他向媒體誦念歌詞。

台北市議員張斯綱說，他跟羅智強於馬英九首次競選總統時結緣，他稱讚羅的堅毅，提到有人訝異為何羅要選黨主席，不是剛逃過大罷免，但羅從要選黨主席後，眼神有堅定的光，思考也跟傳統政治人物不一樣。

花蓮縣議員程美蓮說她是無黨籍，在原鄉很多議題，羅智強都支持，她被問這次黨主席要支持誰，都說要支持羅。屏東縣議員越秋女稱，她是跋山涉水來挺羅智強。花蓮縣議員簡智隆也到場同表支持。

羅智強的子弟兵如台北市議員楊植斗、雲林縣議員陳芳盈、台南市議員蔡宗豪現身挺羅智強。楊說，相信羅可以解決國民黨年輕人支持度不足的問題，明年要選舉，不想看到國民黨殘害彼此，候選人都很優秀，強調各自優點，甩出去跟捲筒衛生紙一樣長，看都看不完，黨內沒有必要打得刀刀見骨。明年地方諸侯跟議員還要選舉，最能團結國民黨基層的、最能跟白營合縱連橫的、最能表現戰力的，相信羅智強。

羅智強表示，「同胞須團結，團結真有力」，蔣渭水先生這段話送給國民黨。黨主席選舉就是過程，一定有輸贏，贏的人要連結輸的人，要團結爭取2026、2028的成功，贏的人贏到的是肩上重擔，即便是輸的人也沒有輸，依然是夥伴、明星隊的一員，沒有一個候選人出線，是不需要其他人的。相忍不只為國民黨，也是為了台灣民主，他看到他的夥伴眼裡是希望的光，他看到老戰友很感動。

羅智強表示，他覺得他已經贏了，每個比賽都有「最佳風度獎」，他已拿到這個獎，他從來沒有對其他候選人口出惡言，相信黨員的智慧。

羅智強也坦言，他是受到棄保影響最嚴重的候選人，這次黨主席選舉是兩個價值之爭，一個是「安心可靠」，一個是「世代交替」，沒有對錯，選擇安心可靠者就投給郝龍斌跟他；選擇世代交替者，就投給鄭麗文跟他。他發現他是最大公約數。他不操作棄保，民調都作為參考，呼籲黨員「擇其所愛，愛其所擇」。

談及趙少康等控大陸網軍介入黨主席選舉等，羅智強說，「同志須團結，團結真有力」，他始終堅持「三不」，不對其他候選人口出惡言，不動用網軍攻擊其他候選人，不會操作棄保。他發現這場選舉跟過去經驗不同，這是場把兩隻手綁住的選舉，跟民進黨作戰是「左手青龍偃月，右手倚天屠龍」，砍了，民進黨也沒有客氣，而黨主席選舉不是，但他非常樂意，這是對自己、對國民黨的考驗，若不能把對同志攻擊收斂，如何說服黨員他無私心。