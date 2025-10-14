黃健豪質疑「從沒選贏過」 鄭麗文：自己黨務、輔選經驗豐富

國民黨主席選舉18日投票在即，被視為台中市長盧秀燕子弟兵的立委黃健豪昨質疑黨主席候選人鄭麗文「從來沒有選贏過任何一場選舉」。鄭今受訪回應，自己黨務經驗和輔選經驗都非常豐富，也強調不是每個選區國民黨都能勝選，但對於願意在艱困選區為國民黨打拚的同志，國民黨永遠不會忘記。

鄭麗文今早拜訪桃園市議長邱奕勝和議會國民黨團，獲議長和議員們熱烈歡迎。鄭受訪表示，大家都跟她一樣希望中國國民黨能重新振作，國民黨要扛起撥亂反正、重返執政的大旗。她非常感謝議長、副議長，以及國民黨桃園市議會團隊對她的支持，承諾一定會加倍努力，不負眾望。

對於黃健豪質疑她履歷蒼白、選舉經驗不足。鄭麗文說，謝謝黃的指教，她認為黨內選舉應該是君子之爭，各自支持希望當選的候選人；她擁有非常完整的黨務和選務經驗，曾在國民黨內擔任發言人、文傳會主委、副秘書長、政策會副執行長，以及兩屆不分區立委，黨務經驗和輔選經驗都非常豐富。

鄭麗文表示，當年她被派到大里、太平等台中最艱困的選區參選，當時沒有人看好，她最終仍交出漂亮成績單，成功整合當地所有國民黨派系，雖然因為國親分裂導致未能順利當選，但這讓她深刻體認到黨內團結和在野團結的重要性。她強調，不是每個選區國民黨都能勝選，但對於願意在艱困選區為國民黨打拚的同志，國民黨永遠不會忘記，將做他們的後盾。

至於另一黨主席候選人郝龍斌在臉書上特別點名鄭麗文「給他當頭棒喝」，鄭說，她與郝龍斌認識多年，過去也曾為郝龍斌輔選，大家一路走來都是國民黨一家人、一個團隊，希望選舉過程能展現國民黨團結的民主風度，選後大家更要堅實地站在一起，因為未來的挑戰會更嚴峻，國民黨所有同志都期待黨能展現團結、贏得勝選。