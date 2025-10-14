快訊

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台…共伴效應威脅熱區曝

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文訪桃園議會 國民黨團熱烈歡迎、議長直呼「主席」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨主席選舉18日投票在即，黨主席候選人鄭麗文（左）今早拜訪桃園市議長邱奕勝（右）。記者朱冠諭／攝影
國民黨主席選舉18日投票在即，黨主席候選人鄭麗文（左）今早拜訪桃園市議長邱奕勝（右）。記者朱冠諭／攝影

國民黨主席選舉18日投票在即，黨主席候選人鄭麗文今早拜訪桃園市議長邱奕勝和議會國民黨團，獲得國民黨議員們熱烈歡迎。邱奕勝大讚鄭堅定信念、勇於承擔，更多次以「主席」稱呼。鄭麗文強調，台灣的未來非常重要，國家正在關鍵存亡時刻，國民黨一定會努力加油，完成政黨輪替的神聖使命。

鄭麗文今身穿黑色條紋西裝抵達桃園市議會，在議長室拜訪國民黨團，現場多位國民黨議員出席，眾人也舉起國民黨黨旗合影，展現團結氣氛。

鄭麗文表示，在黨主席選舉倒數的關鍵時刻，感受到桃園市議會高度的溫暖跟熱情，過去這幾年，桃園市國民黨團隊打出非常漂亮、亮麗的成績單，不管是地方選舉、中央選舉，甚至是公投，每一場戰役都展現桃園高度的團結以及高度的戰力，在議長的領導下，看到大家整齊一致對外的戰力，這是國民黨要學習的。

鄭麗文表示，桃園市在六都裡是台灣最重要的門戶，桃園的建設、發展、軟實力，也帶動整個台灣。議長代表整個議會，關心桃園的民意、桃園人民的福祉，正是高度展現中國國民黨的精神，因為國民黨就是為人民服務、重視基層、幫老百姓拚建設、拚經濟、拚和平的政黨。

她說看到桃園堅強的國民黨陣容，再次燃起信心跟決心，絕對不可以辜負全台灣對國民黨的高度期待。國民黨要重新出發，一定會肩負重大的使命，不讓台灣人民失望。因為台灣的未來非常重要，國家正在關鍵存亡時刻，中國國民黨一定會努力加油，完成政黨輪替的神聖使命。

邱奕勝表示，他與副議長和所有國民黨議員歡迎中國國民黨主席候選人鄭麗文到訪，議會是最接近民意、最接近地氣的地方，希望主席候選人能夠把桃園市民的期許，未來帶到黨中央去，落實把桃園市民的民意反映出來，照顧好桃園人，大家對她的期許非常高。

國民黨主席候選人鄭麗文今早拜訪桃園市議長邱奕勝和議會國民黨團，獲得國民黨議員們熱烈歡迎。記者朱冠諭／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文今早拜訪桃園市議長邱奕勝和議會國民黨團，獲得國民黨議員們熱烈歡迎。記者朱冠諭／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文今早拜訪桃園市議長邱奕勝和議會國民黨團，獲得國民黨議員們熱烈歡迎。記者朱冠諭／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文今早拜訪桃園市議長邱奕勝和議會國民黨團，獲得國民黨議員們熱烈歡迎。記者朱冠諭／攝影

國民黨 桃園

延伸閱讀

遭批沒贏過選舉、履歷蒼白 鄭麗文長文回應：虛心受教

國民黨主席選戰白熱化…鄭麗文、郝龍斌嘉義拚場 黃敏惠中立成關鍵

鄭麗文抵達嘉義市王靈宮獲黨員熱烈支持 強調「唯有和平才有未來」

鄭麗文到台南辦黨員見面會 她籲作戰指揮中心南移…團結贏回南台灣

相關新聞

黃健豪質疑「從沒選贏過」 鄭麗文：自己黨務、輔選經驗豐富

國民黨主席選舉18日投票在即，被視為台中市長盧秀燕子弟兵的立委黃健豪昨質疑黨主席候選人鄭麗文「從來沒有選贏過任何一場選舉...

國民黨黨魁之爭：誰能助攻藍營重返執政？

國民黨10月18日舉行主席改選，33萬名黨員將選出新黨魁。新任黨主席能否延續全面封殺「大罷免」的氣勢，帶領國民黨拿下...

鄭麗文訪桃園議會 國民黨團熱烈歡迎、議長直呼「主席」

國民黨主席選舉18日投票在即，黨主席候選人鄭麗文今早拜訪桃園市議長邱奕勝和議會國民黨團，獲得國民黨議員們熱烈歡迎。邱奕勝...

遭批沒贏過選舉、履歷蒼白 鄭麗文長文回應：虛心受教

國民黨主席改選倒數，台中市長盧秀燕子弟兵、立委黃健豪批評黨主席候選人鄭麗文沒為國民黨贏過一場選舉，履歷蒼白無力。鄭麗文今...

郝龍斌倡國民黨辯論兩岸政策 籲陸宣布 「台灣不獨、大陸不武」

國民黨主席選舉倒數4天，候選人郝龍斌今舉行記者會公布5項兩岸政策，包括將舉行兩岸政策大辯論；同時，積極推動在上海、北京設...

國民黨主席選舉廝殺 羅智強36字籲團結

國民黨主席選舉在即，黨內要角與縣市長陸續表態，不過，南投縣副議長潘一全日前表態支持鄭麗文後開出第一槍，揚言「郝龍斌若當選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。