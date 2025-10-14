遭批沒贏過選舉、履歷蒼白 鄭麗文長文回應：虛心受教

國民黨主席改選倒數，台中市長盧秀燕子弟兵、立委黃健豪批評黨主席候選人鄭麗文沒為國民黨贏過一場選舉，履歷蒼白無力。鄭麗文今表示，她虛心受教，全台灣有各種不同選戰，中國國民黨不可能在每個選區、每次選戰都勝選。當大家欣喜萬分慶祝每一場勝選，更不能忘記每一位替黨承擔敗選的同志。

鄭麗文透過臉書表示，謝謝黨內立委對她參選黨主席資格的指教，有人認為她曾經敗選，所以不適合擔任黨主席。當年她銜中央黨部之命到台中大里太平參選區域立委，當時的大里太平選區，因黨部提名政策的失誤，導致前一屆議員全軍覆沒，從政黨員們各個心存怨懟，現任的從政同志則因司法官司無法參選。

鄭麗文說，當時選區內國民黨一團混亂、派系傾軋，中央、地方都找不到適合的人選，也沒人願意參選，所以一直拖到最後一刻，黨中央才要求她披掛上陣。她剛到大里太平選區時，人生地不熟，黨中央並不期待她勝選，地方選區也沒有人相信她會當選。

鄭麗文說，在短短不到六個月的時間內，她成功得到所有國民黨地方力量的信任與支持。最後雖因國親分裂未能順利當選，這也讓她清楚認知到，在野力量必須整合，才能贏得最終的勝利。所幸當時開出的票數仍舊讓所有人刮目相看，甚至被認為是奇蹟出現；同時，她也成功幫馬英九總統在其選區開出紅盤。

鄭麗文說，還記得落選當天，競選總部的地方耆老、意見領袖們哭成一團，此後她也和他們成為一生摯友，至今仍舊情誼深厚。當年的選舉，她已經完成了中央黨部交付的任務，也超出了所有人對她參選的期待。

鄭麗文說，全台灣有非常多的選區、有各種不同的選戰，中國國民黨不可能在每一個選區、每一次選戰都勝選。有人負責勝選，但也有人負責敗選。當大家欣喜萬分慶祝每一場勝選、並將榮光歸於勝選同志時，中國國民黨更不能忘記每一位替本黨承擔敗選的同志。

她說，這麼多的艱困選區、曾經有這麼多的同志為了國民黨披荊斬棘，她當選黨主席，國民黨一定重情重義、對每一位同志相挺到底，尤其是那些願意替黨到艱困選區作戰的同志，永遠不會忘記他們的付出和努力。

鄭麗文說，這次參選黨主席，她一再強調要翻轉南台灣、突破綠色執政的魔咒。昨夜她到國民黨最艱困選區之一的嘉義縣和當地的黨員相聚，也表達對他們的感謝，感謝他們在國民黨連續在野幾十年的選區，依舊堅守自己的崗位、為國民黨努力耕耘，她承諾「國民黨不但不會忘記你們，而且會永遠跟你們並肩作戰。」

鄭麗文說，派系傾軋、國親不合，導致最終的敗選，這個教訓她銘記在心。正因如此，她比任何人都更加重視團結，也一再強調，不僅要團結黨內，還要團結藍白、團結在野，才能贏得勝選。

鄭麗文說，非常感謝台中的人情味，至今仍然溫暖著她的心；也感謝立委的指教，她虛心受教。每一次的失敗都會成為她身上的盔甲，讓她更加強大，也期許自己成為每一位同志最強韌的盾，一起逆風而行、並肩作戰，迎向光明的勝利。