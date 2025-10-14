郝龍斌倡國民黨辯論兩岸政策 籲陸宣布 「台灣不獨、大陸不武」

國民黨主席選舉倒數4天，候選人郝龍斌今舉行記者會公布5項兩岸政策，包括將舉行兩岸政策大辯論；同時，積極推動在上海、北京設立辦事處，並以雙城論壇的基礎推動兩岸論壇。郝龍斌主張，大陸應宣布「台灣不獨、大陸不武」，同時要求對岸正視且承認中華民國存在的事實。

郝龍斌指出，選舉已經最後階段，過程雖舉行非常多辯論，兩岸問題一直是大家關注焦點，但辯論過程中，每次只有兩分鐘發言，且匆匆忙忙，無法對兩岸政策完整闡述，非常多支持者都希望知道，國民黨主席對兩岸政策的主張，以及新任主席要把國民黨帶到什麼方向。

郝龍斌強調，兩岸政策對2026、2028選舉非常重要，他主張在「中道、務實、能團結大多數國人」原則下定位兩岸政策，「在選舉過程中，我們不能有一個兩岸政策是給參選的同仁感到為難。」

郝龍斌主張，若當選主席，國民黨要舉行兩岸政策大辯論，讓各方在一個平台上，有足夠時間充分表達對兩岸政策的看法，透過辯論讓所有不同主張的人檢視自己跟其他黨內對兩岸政策的看法，容易有反思也較能互動，更藉此讓一般民眾注意到國民黨的兩岸政策方向。

其次，郝龍斌說，他要積極推動國民黨在上海、北京設立辦事處。兩岸要多溝通、多交流，增加了解、減少誤解、培養善意，如果沒有一個機構日常性、經常性的協助台商解決問題，溝通交流，並不好。他會尊重在中華民國相關法律規定，把過去台商服務中心的功能提升到更高階層，並非要取代政府的功能。

郝龍斌說，現在的海基會、海協會基本沒有聯繫，陸委會跟國台辦本來是溝通的橋樑，現在大概只有互罵的機制；透過國民黨內部的安排，甚至有人駐點，盡量了解台商、台生，協助他們解決問題，也能更進一步了解對岸對台灣的看法。「民進黨不做的，國民黨來做，民進黨做不了的，我們全力來做」。

第三，郝龍斌說，要以雙城論壇的基礎積極推動兩岸論壇，擴大交流。過去他在做台北市長任內促成雙城論壇，對溝通了解、減少誤解，促進雙贏有非常具體的幫助。與此同時，他會先跟內部凝聚共識，向立委、縣市長等民代請教、尊重他們對此事的看法，他相信只有這個方式，才能把未來兩岸論壇做得更好、更成功。

第四，郝龍斌主張，大陸應該宣布「台灣不獨、大陸不武」，這是對兩岸和平、兩岸釋放善意最重要的事。他一再強調大陸對台灣不要刮北風，而是用溫暖的陽光照到台灣，不是對台灣頻頻刮北風，用軍機繞台、環台軍演、飛彈對著台灣，甚至對台灣常常惡意相向，這些只會讓台灣人心離大陸越來越遠。

他認為，如果大陸能夠宣示，只要台灣不尋求獨立、大陸就放棄對台動武，相信不用武力威嚇台灣，這會是非常大的善意，兩岸才有可能以開放善意、開闊心態進行溝通、交流，希望大陸當局能朝這個方向來思考。

最後，郝龍斌主張，國民黨的兩岸政策要回到中華民國憲法，要求對岸正視且承認中華民國存在的事實。中華民國憲法不但是台灣最好的安全保障，也是兩岸最好的法理連結，尊重中華民國存在的現實這件事情，我希望大陸真正能慎重思考，確實來做到。

郝龍斌說，只有中華民國被尊重、被了解被正視，相信兩岸之間才有對話基礎、才有溝通管道，兩岸關係才會朝正向來發展。

他說，激情絕對比理性更能拿到選票，但是具體提出政策、政見跟黨員報告、爭取黨員的支持，甚至告訴黨員，未來兩岸方向或各國民黨政策的方向，這個理性訴求也是他一向主張的，他不願意用激情的方式來做選舉，今天既然來選黨主席，黨員應該知道未來國民黨兩岸要怎麼樣走。