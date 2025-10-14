拚國民黨主席不輸陣 蔡志弘明合體盧秀燕吃咖哩飯

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席候選人蔡志弘。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席選舉倒數四天，面對近日網軍介選爭議，候選人蔡志弘坦言，本來很單純的黨內選舉，沒必要搞那麼複雜、相互攻擊；他會依照自己的步調全力衝刺，同時預告明天晚間將與台中市長盧秀燕合體吃播。

蔡志弘昨天拋出黨務革新政見，他承諾，若當選黨主席，要把超過160個區黨部承租回來，且不需要地方黨部自行籌資；他還會進一步強化黨的基層組織，包括恢復黃復興黨部，重現黃復興往日的榮光。

此外，對於台灣當前遭受美國關稅壓力，中小企業陷入困境，蔡志弘說，他擁有長年經營企業的經驗，並曾多次參與APEC企業領袖高峰會，深知國際經貿談判的關鍵。他今年也受邀參與APEC，若當選黨主席，他必定會在APEC會場強力表達台灣的立場。

歷經五場辯論會與三場政見說明會，蔡志弘坦言自己因起步晚，正在苦戰；尤其另五位候選人都是專業的政治工作者，各有所長，自己離開政界已久，但一直關切兩岸事務，他不攻擊其他候選人，只以企業家的角度闡述理念、提出解方，盼讓黨員自己抉擇。

選前關鍵倒數，蔡志弘預告，今會到基隆出席黨員相關活動，明天將前往台中與盧秀燕合體吃咖哩飯，周五晚間則有網路節目專訪，這幾天將加強接觸黨員拉票，陸空站並行。

針對黨務革新，蔡志弘認為，國民黨組織力的弱化是不爭的事實，才會出現綠營罷免成案掛零，且多名黨工身陷官司的窘境。未來他將發揮法律專業，努力依法爭取黨產回歸國民黨，部分支付700餘位退休黨工的退休金，其餘全部捐作公益，以及協助平反受難黨工的冤屈。

