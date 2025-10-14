國民黨主席選戰白熱化…鄭麗文、郝龍斌嘉義拚場 黃敏惠中立成關鍵

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
郝龍斌日前在東石鄉辦黨員聚會，主打穩健經驗與財務能力。圖／聯合報資料照片
國民黨主席選舉倒數，各陣營積極搶攻藍營票倉嘉義。市長兼副主席黃敏惠未表態支持對象，嘉義成候選人必爭之地。昨晚鄭麗文嘉市造勢高喊「兩岸和平」、打嘉義人「蕭萬長及黃敏惠牌」，爭取黨員支持；郝龍斌日前在東石鄉辦黨員聚會，主打穩健經驗與財務能力，2人各自動員打「陸戰、空戰」，選戰愈來愈激烈。

藍營執政嘉市被視為國民黨票倉，市長黃敏惠擁有影響力，未表態支持任何候選人，隨著周末黨主席選舉逼近，郝龍斌、鄭麗文陣營相繼南下造勢，郝有商業會、嘉義區漁會等系統，鄭有前黃復興黨部等系統支持動員，加上網路社群媒體空戰，選情升溫。

鄭麗文昨晚在嘉市王靈宮出席「嘉義團結之夜」造勢，現場湧入逾百名黨員與地方人士。前黃復興黨部主委季麟連、市議員傅大偉、黃思婷、前議員陳文齡及多位黨代表等現身支持。鄭麗文批賴清德政府承諾美國2030年前提高國防預算到GDP5%是天文數字，國防支出暴增4倍無法帶來安全，反而排擠民生與建設預算，國民黨責任是確保兩岸和平、守護台灣安全。嘉義出身前副總統蕭萬長「兩岸共同市場」構想，主張以經濟合作取代對抗，讓台灣走上和平與繁榮之路。

郝龍斌日前在東石鄉辦黨員聚會，由雲林前縣長張榮味、省商會副理事長蕭秋勇、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹等召集，逾百名黨員、議員、鄉長等意見領袖力挺。張榮味稱讚郝「最適當、有經驗、政通人和」，並力挺他接掌黨中央。

郝龍斌指出，國民黨每月支出高達千餘萬元，黨務財務是生死關鍵。他強調自己具備行政與募款經驗，「在花蓮災情2天募得700萬元與3000個電鍋，未來若當選主席，要讓候選人安心打選戰」。

他提到，若2026年地方選舉國民黨在南部仍無法攻下一都，「我願下台負責」，展現破釜沉舟決心。面對黨內世代交替與藍白合作議題，郝表示自己最能與民眾黨溝通，「但要先讓國民黨強起來，再談合作」。

候選人羅智強登記前由議員陳家平陪同，來嘉市辦座談會，卓伯源、蔡志弘、鄭麗文都拜會黃敏惠，社群貼合照。不過黨內人士指出，禮貌性拜訪象徵意義大於實質效果。黃敏惠赴美參訪，明天返國，隨著郝、鄭雙方陣營造勢加溫，選戰熱度升高，提高投票率。

昨晚鄭麗文嘉市造勢高喊「兩岸和平」、打嘉義人「蕭萬長及黃敏惠牌」，爭取黨員支持。圖／聯合報資料照片
嘉義 國民黨 鄭麗文 郝龍斌 黃敏惠

