新聞眼／國民黨主席選舉 愛情、麵包都重要 就是別內耗

聯合報／ 本報記者鄭媁

國民黨主席選舉戰況愈演愈烈，候選人之間的攻防已從網軍介選爭議，上演成黨內表態大戰。距離投票僅剩四天，這場選舉應該回歸「國民黨要往哪裡走」的論辯，而非靠網內互打內耗，否則最終無論誰爭得黨魁寶座，也難逃分裂與失去民心的後座力。

候選人羅智強在本報專訪中提出「愛情與麵包」的比喻。他認為這場選舉，現階段都停留在談愛情，大家講得很浪漫；但現實是能否當成麵包餵飽這個政黨？「麵包就是勝選」，沒有勝選，再美麗的愛情只是曇花一現；但如果只為勝選就把核心理念丟掉，也只是隨波逐流，跟敗選沒有差別。

國民黨長期陷入理想與現實斷裂的結構性困境。羅智強點出，民進黨靠著台獨論述逐步拓展民意版圖，最終取得敘事主導權；國民黨卻在失去自信的過程中一再退讓、閃避，最終失去了民意信任。

然而，此刻的國民黨主席選舉，卻把焦點放在黨內互打、表態競賽；一旦黨內裂痕加深，再談選後團結，談何容易？當外界也深感國民黨的「內鬥內行」，這是黨主席選舉要留給一般民眾的印象嗎？

國民黨若想在二○二六、二○二八找回麵包，就該先回到初衷，各自公平競爭。愛情與麵包都很重要，但黨內互打，絕對是最不必要的一項。

國民黨 羅智強

獨家專訪／藍白合作堅不可摧？ 羅智強：我跟黃國昌一通電話就見面

獨家專訪／黨內一個太陽就好 羅智強：不能讓總統參選人被打成太陽餅

藍營黨主席之爭白熱化 傳陸網軍介選…鄭麗文：大家要適應網路AI時代

國民黨黨主席投票倒數 高雄場辯論會支持者加油打氣

獨家專訪／黨內一個太陽就好 羅智強：不能讓總統參選人被打成太陽餅

國民黨主席選舉倒數5天，候選人羅智強今接受聯合報專訪時指出，主席黨權沒交出去，只交兵權是沒意義的；黨內一個太陽就好，以國...

支持誰？盧秀燕11字回應郝龍斌「她希望我參選」 今與卓伯源「吃播」

國民黨主席候選人郝龍斌昨天在臉書發文，自述「是她要我參選」，似在影射是台中市長盧秀燕屬意他是未來黨主席，此一說法引發政壇...

獨家專訪／藍白合作堅不可摧？ 羅智強：我跟黃國昌一通電話就見面

國民黨主席選舉關鍵倒數，新任主席將面臨2026一戰，如何藍白合也成焦點，國民黨主席候選人、立委羅智強今接受本報專訪時表示...

鄭麗文：大家要適應新網路世代

國民黨主席選舉昨在高雄舉辦最終場政見發表會，六名候選人聚焦奪回高雄、台南二都執政，羅智強與郝龍斌都表示南二都至少要拿一都...

羅智強：國民黨內太陽太多 一個就好

國民黨主席選舉倒數，新任主席除肩負黨改期望，也要操盤二○二六地方大選，國民黨主席候選人、立委羅智強昨天接受本報專訪時表示...

新聞眼／國民黨主席選舉 愛情、麵包都重要 就是別內耗

國民黨主席選舉戰況愈演愈烈，候選人之間的攻防已從網軍介選爭議，上演成黨內表態大戰。距離投票僅剩四天，這場選舉應該回歸「國...

