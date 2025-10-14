新聞眼／國民黨主席選舉 愛情、麵包都重要 就是別內耗

國民黨主席選舉戰況愈演愈烈，候選人之間的攻防已從網軍介選爭議，上演成黨內表態大戰。距離投票僅剩四天，這場選舉應該回歸「國民黨要往哪裡走」的論辯，而非靠網內互打內耗，否則最終無論誰爭得黨魁寶座，也難逃分裂與失去民心的後座力。

候選人羅智強在本報專訪中提出「愛情與麵包」的比喻。他認為這場選舉，現階段都停留在談愛情，大家講得很浪漫；但現實是能否當成麵包餵飽這個政黨？「麵包就是勝選」，沒有勝選，再美麗的愛情只是曇花一現；但如果只為勝選就把核心理念丟掉，也只是隨波逐流，跟敗選沒有差別。

國民黨長期陷入理想與現實斷裂的結構性困境。羅智強點出，民進黨靠著台獨論述逐步拓展民意版圖，最終取得敘事主導權；國民黨卻在失去自信的過程中一再退讓、閃避，最終失去了民意信任。

然而，此刻的國民黨主席選舉，卻把焦點放在黨內互打、表態競賽；一旦黨內裂痕加深，再談選後團結，談何容易？當外界也深感國民黨的「內鬥內行」，這是黨主席選舉要留給一般民眾的印象嗎？

國民黨若想在二○二六、二○二八找回麵包，就該先回到初衷，各自公平競爭。愛情與麵包都很重要，但黨內互打，絕對是最不必要的一項。