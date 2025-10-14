鄭麗文：大家要適應新網路世代
國民黨主席選舉昨在高雄舉辦最終場政見發表會，六名候選人聚焦奪回高雄、台南二都執政，羅智強與郝龍斌都表示南二都至少要拿一都，否則辭職負責；鄭麗文也說，只要她贏，高雄贏、台南可以贏。蔡志弘也喊出，必讓黨籍立委柯志恩當選高市長。
針對媒體人趙少康揭露的境外網軍介選問題，郝龍斌昨再說，他宣布參選後三周，有非常多假帳號、假頻道，製造非常多短影音造謠抹黑他，平均一天十則以上，「到底是誰有這麼大的財力、專業，是誰這麼害怕讓郝龍斌當選，應該要查清楚」。
張亞中說，相信中國大陸官方不會介選，但確實有候選人的選舉團隊與大陸ＡＩ公司合作，對其他參選同志進行抹黑或非良善攻擊；鄭麗文則表示，這是網路ＡＩ時代新現象，大家要快速適應新的網路世代；羅智強說，他不口出惡言、絕對不動用網軍攻擊其他參選人、不用棄保謠言傷害對手。
高市黨部主委柯志恩抽號次讓六人依序用十五分鐘闡述參選理念，郝龍斌提及美濃農地變大峽谷、大坪頂變大禿頭，提出「旋風戰術」，主張國民黨要在南部掀起「柯旋風」、「龍捲風」，再次承諾「當選黨主席，無法在高雄、台南拿下一都，就辭職謝罪」；只要二○二六市長選舉，南二都拿下任何一都，二○二八總統大選將是決戰南台灣。
羅智強承諾，當選黨主席將把「贏回高雄」視為最重要任務，「二○二六一定要讓高雄重返藍天，高雄、台南只要有一都沒贏，我就辭去黨主席」。
鄭麗文則說，高雄曾幾何時讓大家記住的事情變成美濃大峽谷，國民黨努力造護國神山，民進黨每天努力挖山、移山，掏空出賣台灣，長期執政造成長期腐敗，明年最重要任務，從柯志恩當選市長開始。
卓伯源說，未來爭取聯合國總部遷來台灣，讓兩岸永遠和平，且黨主席籌措每人每年三百元黨費，讓大家都不用繳黨費，爭取百萬黨員回娘家。
鄭麗文昨又接連到台南、嘉義與黨員見面，她都提及，若當選，國民黨的論述將聚焦於和平、經濟與民生福利。
