羅智強：國民黨內太陽太多 一個就好

國民黨主席選舉倒數，新任主席除肩負黨改期望，也要操盤二○二六地方大選，國民黨主席候選人、立委羅智強昨天接受本報專訪時表示，若當選黨主席將推動「行腳的國民黨」，並結合「三隻小豬起義」，要跟人民站在一起。

羅智強指出，自己的參選政見最先拋出「黨主席不選總統，單純做月亮」，徵召台中市長盧秀燕參選二○二八年總統。他表示，國民黨每次敗選，不是輸在太陽太少，而是太陽太多；太陽一個就好，太多的話會互相打架，最後被黨內打成變成太陽餅，再去與民進黨的太陽打架，先天上就輸人一大截。

至於怎麼推動藍白合，羅智強也說，現在有「環境信任」，而他也跟民眾黨主席黃國昌有互信基礎及戰鬥默契，可以樂觀看待。

羅智強感嘆，其實國民黨過去很多決策都是在冷氣房裡作成，接地氣的誠意不足，未來他若當選主席，可以把中常會拉到各縣市去辦，可以一周從屏東走到高雄，一周從高雄走到台南之類，搭配造勢活動就非常接地氣，可以透過這樣移動的方式讓大家覺得國民黨已經不一樣。

羅智強指出，他過去把很多不一樣的元素帶入黨內，像是街頭演講、徒步環島、夜宿街頭等，國民黨失去政權就應思考怎麼跟人民站在一起，未來應該變成「行腳的國民黨」，並可以發起「三隻小豬起義」，小額募款是一種動能，這不只是錢的問題，更重要是人民的心，也可號召更多青年加入。

羅說，這些都是他過去在做的事情，若選上黨主席，就可以將這些成果變成十倍、廿倍，這也是他參選黨主席最重要的動力。

至於有關未來選戰是否能順利藍白合？羅智強分析，別的不敢說，在「人的信任」上面，以他跟民眾黨間的互信基礎，是六位候選人中最好的人選，因為他跟民眾黨前主席柯文哲私交好，跟黃國昌也有戰鬥默契，其他人想拜訪黃國昌還要約時間，他則是一通電話就見面了；他若當選主席，可以樂觀看待未來藍白合。