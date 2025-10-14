聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨主席選舉 盧秀燕：每位候選人都祝福都加油

聯合報／ 記者黃寅賴香珊／連線報導

國民黨主席選舉周六投票，基層紛表態。台中市長盧秀燕子弟兵、國民黨立委黃健豪昨天質疑黨主席候選人鄭麗文，沒有贏過任何一場選舉。表態支持鄭麗文的南投縣副議長潘一全則發文，如果黨主席候選人郝龍斌當選，「我就該退黨了」。

盧秀燕昨晚與國民黨主席候選人卓伯源「吃播」，品嘗台中美食。針對郝龍斌「她希望我參選」之說，盧秀燕昨晚說，「每位候選人都祝福、都加油」。盧未公開表態支持的人選，她已先後與郝、羅、鄭、張亞中合吃台中小吃，預計十五日與另位候選人蔡志弘會面。

潘一全已表態支持鄭麗文，潘前天深夜發文指出，一群老人又要把國民黨主席選舉搞臭掉，什麼又有大陸介入，這就是為什麼國民黨，要改變的理由。

盧秀燕 鄭麗文 郝龍斌 卓伯源 蔡志弘 黃健豪 張亞中

延伸閱讀

鄭麗文抵達嘉義市王靈宮獲黨員熱烈支持 強調「唯有和平才有未來」

盧秀燕與卓伯源嚐小吃 共同為台中美食加持

支持誰？盧秀燕11字回應郝龍斌「她希望我參選」 今與卓伯源「吃播」

藍營黨主席之爭白熱化 傳陸網軍介選…鄭麗文：大家要適應網路AI時代

相關新聞

國民黨主席選舉大廝殺 鄭麗文挨批「沒贏過任何選舉」

國民黨主席選舉倒數，候選人捉對廝殺。台中市長盧秀燕雖未表態支持特定人選，但嫡系子弟兵、國民黨立委黃健豪昨批候選人鄭麗文履...

新聞眼／國民黨主席選舉 愛情、麵包都重要 就是別內耗

國民黨主席選舉戰況愈演愈烈，候選人之間的攻防已從網軍介選爭議，上演成黨內表態大戰。距離投票僅剩四天，這場選舉應該回歸「國...

國民黨主席選舉 盧秀燕：每位候選人都祝福都加油

國民黨主席選舉周六投票，基層紛表態。台中市長盧秀燕子弟兵、國民黨立委黃健豪昨天質疑黨主席候選人鄭麗文，沒有贏過任何一場選...

鄭麗文：大家要適應新網路世代

國民黨主席選舉昨在高雄舉辦最終場政見發表會，六名候選人聚焦奪回高雄、台南二都執政，羅智強與郝龍斌都表示南二都至少要拿一都...

羅智強：國民黨內太陽太多 一個就好

國民黨主席選舉倒數，新任主席除肩負黨改期望，也要操盤二○二六地方大選，國民黨主席候選人、立委羅智強昨天接受本報專訪時表示...

鄭麗文抵達嘉義市王靈宮獲黨員熱烈支持 強調「唯有和平才有未來」

國民黨主席候選人鄭麗文今晚抵達嘉義市王靈宮，獲現場黨員熱烈歡迎。鄭麗文致詞時指出，當前台海局勢兵凶戰危，呼籲唯有和平才是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。