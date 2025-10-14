國民黨主席選舉 盧秀燕：每位候選人都祝福都加油

國民黨主席選舉周六投票，基層紛表態。台中市長盧秀燕子弟兵、國民黨立委黃健豪昨天質疑黨主席候選人鄭麗文，沒有贏過任何一場選舉。表態支持鄭麗文的南投縣副議長潘一全則發文，如果黨主席候選人郝龍斌當選，「我就該退黨了」。

盧秀燕昨晚與國民黨主席候選人卓伯源「吃播」，品嘗台中美食。針對郝龍斌「她希望我參選」之說，盧秀燕昨晚說，「每位候選人都祝福、都加油」。盧未公開表態支持的人選，她已先後與郝、羅、鄭、張亞中合吃台中小吃，預計十五日與另位候選人蔡志弘會面。

潘一全已表態支持鄭麗文，潘前天深夜發文指出，一群老人又要把國民黨主席選舉搞臭掉，什麼又有大陸介入，這就是為什麼國民黨，要改變的理由。