國民黨主席選舉大廝殺 鄭麗文挨批「沒贏過任何選舉」

國民黨主席選舉倒數，候選人捉對廝殺。台中市長盧秀燕雖未表態支持特定人選，但嫡系子弟兵、國民黨立委黃健豪昨批候選人鄭麗文履歷蒼白，「沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額」，引發聯想。力挺候選人郝龍斌的中廣前董事長趙少康則公布遭境外網軍攻擊數據，呼籲黨員正視、國安單位啟動調查。鄭麗文陣營昨未發聲。

面對黨內「戰況激烈」，候選人羅智強昨天接受聯合報專訪時指出，國民黨主席選舉遇到安心可靠、世代交替兩個價值之爭，他是這兩個價值中的「最大公約數」，也給自己「不操作棄保、不打負面選舉、不動用網軍」三不原則，希望來一場君子之爭。

國民黨主席選舉，周六就要投票。黃健豪昨在臉書貼文，針對羅智強、郝龍斌、鄭麗文給予評價：覺得世代交替重要的黨員，可投給羅智強；覺得安心可靠重要的黨員，可投給郝龍斌；但對鄭麗文，則有不少疑慮。黃健豪說，最令人不能接受的是黨公職募款責任額的問題，「憑什麼有人可以四年立委直到卸任都不繳責任額，直到要登記參選黨主席才繳清一二○萬元？這個政黨還要運作嗎？」

趙少康指出，來自TikTok和YouTube的影片內容高度支持特定候選人。他說，大陸方面發動的大規模網路及ＡＩ攻勢，不管是支持誰或打擊誰，都涉及國安問題；且註冊時間在國民黨啟動黨主席選舉前夕，國安單位應調查背後發動者及資金來源。他並呼籲黨主席朱立倫召集六位候選人，鄭重警告要求他們的背後力量，應立刻停止大陸及境外的網路與ＡＩ介選。

趙少康說，揭發此事的原因不是為了打擊候選人，而是背後勢力一定要切斷；如果黨主席的後面有境外勢力控制，國民黨也不要選贏二○二六、二○二八了。他要正告忠心的國民黨員，這不是小事，如果黨主席背後有勢力掌控，二○二六能選嗎？現在中南部的國民黨候選人都嚇死了。

國民黨主席選監小組召集人、副主席連勝文則呼籲各陣營與幕後支持者，不要再使用傷害國民黨的助選方式；即便心中有所懷疑，若無確實證據，也不要刻意指責其他陣營，以免破壞選後黨內整合。

繼新北市長侯友宜、桃園市長張善政與新竹縣長楊文科等人，台東縣長饒慶鈴昨透過手寫紙板的影片，宣布她支持郝龍斌擔任黨主席。

羅智強表示，黨主席選戰，他把自己「手腳綁了三個圈」，第一不操作棄保；第二不對其他候選人做負面攻擊、不口出惡言；第三不會動用網軍，不會對自己的同志出手。