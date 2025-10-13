鄭麗文抵達嘉義市王靈宮獲黨員熱烈支持 強調「唯有和平才有未來」

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
鄭麗文於嘉義王靈宮與支持者親切互動，呼籲黨員團結一致、拉高投票率。記者李宗祐／攝影
鄭麗文於嘉義王靈宮與支持者親切互動，呼籲黨員團結一致、拉高投票率。記者李宗祐／攝影

國民黨主席候選人鄭麗文今晚抵達嘉義市王靈宮，獲現場黨員熱烈歡迎。鄭麗文致詞時指出，當前台海局勢兵凶戰危，呼籲唯有和平才是台灣活路，國民黨的責任是確保兩岸和平、守護台灣安全。國民黨要贏、要會戰，要選擇有戰鬥力、行動力、論述最強的鄭麗文。

晚會吸引黨員熱情聚集於王靈宮場埕，縣黨部副主委國恕強、嘉義市眷村文化發展協會理事長蒲維晨、前黃復興黨部主委也是前海軍陸戰隊司令季麟連，前市議員陳文齡以及現任市議員傅大偉、黃思婷及黨代表多人與會。

鄭麗文表示，民進黨政府計畫將國防預算提高至GDP的5％，這樣的「天文數字」讓台灣難以承擔。她批評：「馬英九總統時代國防預算沒有超過3千億，如今卻暴增4倍，排擠了民生與建設預算，但台海並未更安全。」她主張，真正能帶來安全的是兩岸和平，而非軍備競賽，唯有國民黨才能讓兩岸和解、合作，讓年輕人不必上戰場。

她強調三次「和平、和平、和平」，並表示國民黨的核心任務是「保護台灣、保全台灣」。她批評賴清德「鋌而走險、甘為美國馬前卒」，恐讓台灣陷入危險。鄭麗文指出，前副總統蕭萬長曾提出兩岸經濟共同體、共同市場構想，國民黨的路線是拚經濟、護台灣，「民進黨卻在美國關稅海嘯中掏空台灣，把護國神山送人，年輕人的工作在哪裡？」

鄭麗文呼籲黨員在最後三天「穩紮穩打、拉高投票率」，強調這次黨主席選舉「至關重要」，國民黨必須「脫胎換骨、耳目一新」，選出最有戰鬥力、行動力、論述力的黨主席。

她提到自己多次造訪嘉義，並表示上次拜會黃敏惠市長，曾是立院同事，黃敏惠施政表現有目共睹，是女性堅強領導的典範，也希望大家支持女性黨主席。

活動現場以陸、海、空軍軍歌帶動氣氛，黨員們高喊口號支持。

市議員黃思婷表示，認同鄭麗文理念，形容她「年輕、有活力」，能為國民黨注入新氣象。

前議員陳文齡指出，鄭麗文在兩岸和平議題上主張明確，「大家都希望和平，不要打仗」。

將軍季麟連與民間文物收藏家許耀華致贈日本工匠寶刀「獵熊刀」，季麟連說，「寶刀贈俠女、斬妖又除魔」。

鄭麗文於嘉義市餐會上與支持者親切互動。記者李宗祐／攝影
鄭麗文於嘉義市餐會上與支持者親切互動。記者李宗祐／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文赴嘉義市王靈宮參香拜廟，獲現場黨員熱烈支持，高喊「唯有和平才有未來」口號，現場氣氛熱烈。記者李宗祐／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文赴嘉義市王靈宮參香拜廟，獲現場黨員熱烈支持，高喊「唯有和平才有未來」口號，現場氣氛熱烈。記者李宗祐／攝影
鄭麗文於嘉義王靈宮與支持者親切互動，呼籲黨員團結一致、拉高投票率，展現「新人新政新氣象」決心。記者李宗祐／攝影
鄭麗文於嘉義王靈宮與支持者親切互動，呼籲黨員團結一致、拉高投票率，展現「新人新政新氣象」決心。記者李宗祐／攝影
將軍季麟連（右）與文物收藏家許耀華（左）致贈日本工匠寶刀「獵熊刀」予鄭麗文（中），象徵「寶刀贈俠女、斬妖又除魔」，寓意除弊興革、守護和平。記者李宗祐／攝影
將軍季麟連（右）與文物收藏家許耀華（左）致贈日本工匠寶刀「獵熊刀」予鄭麗文（中），象徵「寶刀贈俠女、斬妖又除魔」，寓意除弊興革、守護和平。記者李宗祐／攝影
鄭麗文於嘉義王靈宮與支持者親切互動，呼籲黨員團結一致、拉高投票率。記者李宗祐／攝影
鄭麗文於嘉義王靈宮與支持者親切互動，呼籲黨員團結一致、拉高投票率。記者李宗祐／攝影

鄭麗文 國民黨

