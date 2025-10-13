獨家專訪／藍白合作堅不可摧？ 羅智強：我跟黃國昌一通電話就見面

快訊

聯合報／ 記者李成蔭鄭媁唐筱恬陳洛薇／台北即時報導
立法委員羅智強接受本報專訪。記者葉信菉／攝影
國民黨主席選舉關鍵倒數，新任主席將面臨2026一戰，如何藍白合也成焦點，國民黨主席候選人、立委羅智強今接受本報專訪時表示，大家已經承受2024藍白合失敗代價，所以2026、2028都有環境信任；他跟民眾黨主席黃國昌也有戰鬥默契，一通電話就見面了，這是其他幾位主席候選人沒辦法的，若他當選主席，大家可樂觀看待藍白合。

羅智強指出，照過往經歷，2026年選戰提名應該在明年農曆年後陸續展開，其中「任期屆滿」的縣市長部分相對沒那麼單純，將分黨內、藍白合作兩部分，先提出黨內人選，再來藍白合，而藍白合一定要有協商機制，該機制也絕非國民黨說得算，機制本身也要協商。

羅智強認為，國民黨本身要有自信心，並尊重政黨彼此主體性，相信在不預設立場、公平執行機制下，大家一定能接受「強者勝出」的人選，這雙方應該都有默契，這不只適用於縣市長，也適用於2028年總統大選。

至於國民黨及民眾黨之間，對於機制的認知是否會有分歧？羅智強表示，基本上從環境信任到人的信任兩面向來看，可以保持樂觀，首先是環境信任，在兩黨經過2024年藍白合失敗後，大家都承受到代價，尤其是民進黨藉由大惡罷對兩黨政治鬥爭，所以大家都有共識是民進黨要交出政權，達成第四次政黨輪替，再加上民進黨現在走偏，這情況跟2024年完全不同，所以環境信任比之前好很多。

羅智強接著說，別的不敢說，人的信任上面，以他跟民眾黨間的互信基礎來說，他是6位國民黨主席候選人中最好的人選，因為跟民眾黨前主席柯文哲私交好，跟黃國昌也有戰鬥默契。

羅智強表示，所以這就是為什麼其他國民黨主席候選人都把拜訪黃國昌列為政見，而自己不需要，因為他跟黃國昌經常通電話協商事情，這是常態，不用特別拜會，彼此本來就很熟悉；其他人想拜訪黃國昌還要約時間，他則是一通電話就見面了，所以在人的信任上，他確實有明顯優勢。

