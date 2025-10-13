獨家專訪／黨內一個太陽就好 羅智強：不能讓總統參選人被打成太陽餅

快訊

聯合報／ 記者鄭媁唐筱恬李成蔭／台北即時報導
立法委員羅智強接受本報專訪。記者葉信菉／攝影
國民黨主席選舉倒數5天，候選人羅智強今接受聯合報專訪時指出，主席黨權沒交出去，只交兵權是沒意義的；黨內一個太陽就好，以國民黨的文化，太陽會互相打架，最後打成「太陽餅」再去對戰民進黨，先天就會輸一大截。

羅智強指出，他是最先拋出「黨主席不選總統，單純做月亮」的政見，很欣慰幾位候選人都跟進，好好扮演造王者、造后者，至少減去大選的變數；國民黨每次敗選，不是輸在太陽太少，都是太陽太多，太陽一個就好，太多的話會互相打架，最後打成變成太陽餅，再去跟民進黨的太陽打架，先天就輸人一大截。

羅智強說，他是唯一提出「總統人選或徵召提名後，會辭掉黨主席交出黨權」政見的候選人。總統參選人自己當黨主席，這是較好的選擇；但也有可能這個人選希望找人合作或幫忙打仗，不管這個心儀對象是誰，黨權交出去，仍要經過黨內選舉。

羅智強指出，他與其他五位候選人較大的差別是，有人說會把兵權交出去；但他認為，主席黨權沒交出去，交兵權是沒有意義的，最後一定是多頭馬車。他舉例，不分區提名權是黨主席還是總統參選人掌握？提名名單攸關勝負，必須顧慮很多；包括輔助性的戰力、社會觀感等，優質空間的可能性較高；但若是黨主席提名，過程可能有人情關係要處理，就會產生變數。

其次，羅智強說，盧秀燕並非對承擔黨主席採取否定態度，而是因為選主席與市長做好做滿，她有優先順序，對他而言這是無私的決定；考慮到盧秀燕卸任後，距離2028年還有時間，舞台在哪裡很重要，把舞台交給盧秀燕或其他參選人，即使每個人的狀況不盡相同，至少能讓未來的太陽有所展現，這是他認為交出黨權比較重要的思考。

