獨／金管會翻修保險業會計制度 兩大抗匯損方案曝光

支持誰？盧秀燕11字回應郝龍斌「她希望我參選」 今與卓伯源「吃播」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今晚和國民黨主席候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源一起吃播。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今晚和國民黨主席候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源一起吃播。記者黃寅／攝影

國民黨主席候選人郝龍斌昨天在臉書發文，自述「是她要我參選」，似在影射是台中市長盧秀燕屬意他是未來黨主席，此一說法引發政壇關注。盧秀燕今被問到此事時說，「每位候選人都祝福、都加油」。

盧秀燕今晚和國民黨主席候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源一起「吃播」，先前已有郝龍斌、羅智強鄭麗文張亞中等人和她一起吃小吃，另名候選人蔡志弘也預計15日與盧見面。

盧秀燕今選擇的餐廳是位在崇德路二段的「小滬春」，它是同條路經營20年的樓外樓副品牌。盧秀燕說，她也是第一次光臨，但卻經常用網路叫這家的外賣，也是她的愛店之一。

盧今晚請客的料理和菜色，比先前宴請其他人的菜更豐富。盧趕忙說，用意是希望各種角度的美食，都有被報導的機會，為台中拚經濟，候選人不要有心，這也是請候選人用其聲量為台中加值、拚經濟，這是我們的用意。卓伯源趕緊補上一句，「這真的是我吃過最好吃的小米粥」。

卓伯源說，台中市真是美食之都，小時候爸爸就會帶他去中華路從路頭吃到路尾，他也要代表彰化縣民謝謝盧市長，因為從他擔任縣長就希望捷運綠線能延伸到彰化。在盧市長的幫忙下，已確定會延伸到彰化，讓彰化人也能享受到捷運的便利。

盧秀燕說，她和卓伯源曾是立法院同事，同時擔任立委，是2、30年的朋友了。卓在選縣長時還曾去助選，尤其彰化和台中是共同生活圈，有時候還會碰到。台中市是新興城市，有一半人口是外來城市，前兩多的是彰化和雲林，現已是一家人。中部也是共同生活圈，大家不分彼此，共同目的就是要讓生活更好。

台中市長盧秀燕今晚和國民黨主席候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源一起吃播，盧對菜色如數家珍。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今晚和國民黨主席候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源一起吃播，盧對菜色如數家珍。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今晚和國民黨主席候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源一起吃播，地點選在位在崇德路二段的「小滬春」餐廳。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今晚和國民黨主席候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源一起吃播，地點選在位在崇德路二段的「小滬春」餐廳。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今晚和國民黨主席候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源一起吃播，卓比出「六六大順」手勢。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今晚和國民黨主席候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源一起吃播，卓比出「六六大順」手勢。記者黃寅／攝影

盧秀燕 卓伯源 國民黨 郝龍斌 鄭麗文 羅智強 張亞中

