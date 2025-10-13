支持誰？盧秀燕11字回應郝龍斌「她希望我參選」 今與卓伯源「吃播」

國民黨主席候選人郝龍斌昨天在臉書發文，自述「是她要我參選」，似在影射是台中市長盧秀燕屬意他是未來黨主席，此一說法引發政壇關注。盧秀燕今被問到此事時說，「每位候選人都祝福、都加油」。

盧秀燕今晚和國民黨主席候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源一起「吃播」，先前已有郝龍斌、羅智強、鄭麗文、張亞中等人和她一起吃小吃，另名候選人蔡志弘也預計15日與盧見面。

盧秀燕今選擇的餐廳是位在崇德路二段的「小滬春」，它是同條路經營20年的樓外樓副品牌。盧秀燕說，她也是第一次光臨，但卻經常用網路叫這家的外賣，也是她的愛店之一。

盧今晚請客的料理和菜色，比先前宴請其他人的菜更豐富。盧趕忙說，用意是希望各種角度的美食，都有被報導的機會，為台中拚經濟，候選人不要有心，這也是請候選人用其聲量為台中加值、拚經濟，這是我們的用意。卓伯源趕緊補上一句，「這真的是我吃過最好吃的小米粥」。

卓伯源說，台中市真是美食之都，小時候爸爸就會帶他去中華路從路頭吃到路尾，他也要代表彰化縣民謝謝盧市長，因為從他擔任縣長就希望捷運綠線能延伸到彰化。在盧市長的幫忙下，已確定會延伸到彰化，讓彰化人也能享受到捷運的便利。