國民黨主席選舉 網軍介選爭議延燒…連勝文籲勿使用傷害黨的助選方式

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席連勝文（中）日前主持「114年主席選舉候選人號次抽籤」，他表示，競選過程中難免會有些激烈的場合，但希望各位候選人或助選人能約束自己行為，不要進行太多不必要的人身攻擊。記者余承翰／攝影
國民黨主席選舉戰況激烈，針對近日網軍介選爭議，國民黨主席選監小組召集人、副主席連勝文今呼籲各陣營與幕後支持者，不要再使用傷害國民黨的助選方式；即便心中有所懷疑，若無確實證據，也不要刻意指責其他陣營，以免破壞選後黨內整合。

連勝文今透過臉書聲明，國民黨從未進行任何黨主席選舉黨內民調。國民黨在不到四年時間內經歷了三場大型選舉，如果還有辦法擠出任何一點錢來，也會是用於支援被執政當局迫害的黨工們的司法訴訟，絕不會花任何一毛錢去幫任何陣營做民調。

針對網軍介選爭議，連勝文表示，他與父親連戰雖然在這次選舉中，也莫名被假帳號發布的假訊息波及，但無論個人或黨中央，都不具備司法調查權可追究，只能再次沉重呼籲各陣營的競選團隊，以及最重要的幕後支持者，選前一周，不要再繼續使用損人不見得利己、但一定會傷害國民黨的助選方式，只會給民進黨增加更多未來修理國民黨的破口，根本是在幫倒忙。

連勝文也呼籲，即便心中有所懷疑，但若無確實的證據，也請不要刻意指責其他陣營，以免破壞選後黨內的整合。

連勝文表示，國民黨在不到四年內經歷兩場大選及一場大惡罷後，生存危機更加嚴峻，看到部分媒體對國民黨面臨的相關挑戰，所呈現出的輕描淡寫，甚至想當然耳，「個人是啼笑皆非，這真的是叫做看人喝熱水自己不嫌燙！」

連勝文說，有些國民黨重要的議題，如藍白合，可以等當選第二天再處理，兩岸政策也可等就任後第三天再處理，九合一選舉提名甚至可等到就任後一個月再處理；但生存的危機，卻是下任黨主席就任第一秒就要面對的挑戰。

連勝文說，他做為一個四年來為國民黨已經耗盡心力的志工，再次懇請所有參選人，為所有關心國民黨的黨員及社會大眾指點迷津，告訴大家未來會用何種確實可行的作為，來領導國民黨突破困境，重返榮耀。

