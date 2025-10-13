「從大家身上學習」國民黨主席選舉激烈 郝龍斌發文致敬5位對手

國民黨主席18日改選，候選人郝龍斌今天向另外5位候選人致敬，他肯定羅智強是國民黨在野後的第一戰將，感謝鄭麗文給他的震撼教育，以及張亞中理念論述完整。郝龍斌表示，他把心放大，自己放下，他知道人生就是如此，即使敵人，都有可以學習的地方。

國民黨主席選舉18日投票，郝龍斌今天透過臉書表示，競選過程快結束了，他想稱讚他的對手，尤其在這場競選中，他從大家身上學到了什麼。

郝龍斌說明，羅智強年輕，懂得用年輕的方式建立組織。相對其他比羅智強老或同樣年紀的人，羅智強才是掌握洞悉新世代的政治人物。之後，羅智強發動四大公投，為了突顯議題，夜宿凱道數月。前方是曾經上班當高官的總統府，羅智強不遺憾，也不留戀廟堂往事，是國民黨在野後的第一戰將。如果有一天國民黨再度執政，大家都欠羅智強一分情。

郝龍斌指出，其次要感謝鄭麗文給他的震撼教育。鄭麗文在民進黨競選國大代表，當時她相信台獨，參加「外獨會」。他不覺得這個經歷有必要拿出來批判。人在太年輕的時候，沒有足夠國際視野，同輩學運的影響，很容易人云亦云。

郝龍斌提到，他的口才不到鄭麗文的1/3，過去他對自己這方面未曾感到必要，因為相信為政不在多言。謝謝鄭麗文給他的當頭棒喝，政治人物要有說服民眾、和民眾溝通的能力，尤其當民眾受苦，同志受委屈的時候，要有一個強而有力的聲音，讓大家不再覺得自己無所依靠，強化大家們脆弱的心靈。

郝龍斌談及，接著他要稱讚和他一樣被歸類老人的張亞中，這次主席選舉，彼此或許有意見分歧之處，但張亞中在理念論述上，完整而不必口號，理路清晰而無情緒性控訴，口才一流沒有冷場。由於篇幅不足，無法再一一贊揚卓伯源及蔡志弘。這二位擔任公職時，都頗受好評，對他的指教，他一一收在心裡。

郝龍斌強調，謝謝所有主席參選人，給了他難忘的人生成長經驗。他不會永遠只留戀在自己的同溫層，身旁有無數可以學習的對象。他把心放大，自己放下，他知道人生就是如此，即使敵人，都有可以學習的地方。他一直相信如此。否則他永遠不可能從原本的小池塘游出。

此外，國民黨主席選戰進入白熱化階段，被視為台中市長盧秀燕子弟兵的立委黃健豪跳出來表態，他透過臉書表示，鄭麗文從沒選贏過任何一場選舉，不是很會罵人就是有戰力，不管從什麼角度來看，履歷真的略顯蒼白無力。

黃健豪強調，他最不能接受的，當然就是黨公職募款責任額的問題，憑什麼有人到卸任都不繳，直到要登記參選黨主席才繳清。他並喊話，覺得世代交替重要，建議投給羅智強，覺得安心可靠重要，建議投給郝龍斌。