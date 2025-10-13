鄭麗文到台南辦黨員見面會 她籲作戰指揮中心南移…團結贏回南台灣

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文今天在台南見面會指出，投資和平才是永遠的贏家。記者鄭惠仁／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文今天在台南見面會指出，投資和平才是永遠的贏家。記者鄭惠仁／攝影

台南國民黨市議員盧崑福力挺黨主席候選人鄭麗文，今天在服務處舉辦見面會，鄭麗文表示，為實現對南台灣民進黨執政的突破，國民黨必須徹底的組織與戰略轉型，作戰指揮中心應設在南台灣。她也強調，投資和平才是永遠的贏家，國民黨要「脫胎換骨、耳目一新」，以超強的戰力跟論述力來贏回支持。

鄭麗文指出，台灣的政治情勢已不再是鐵板一塊，情勢正在鬆動，年輕人對國民黨的關注度很高，顯示了突破的機會。她強調，國民黨的戰略核心是「用團結的國民黨來對付分裂的民進黨」，為實現南台灣的突破與翻轉，國民黨必須進行組織與指揮上的重大調整。包括 指揮中心南移，將作戰指揮中心設在南台灣，同時台北的空戰中心也要往南部移動，並將基層黨部的組織重新建立起來。她強調，會作為「行動黨主席」，常來台南，努力翻轉南台灣，並把台南贏回來。

她呼籲國民黨要振衰起敝，重新站起來，讓所有人對國民黨刮目相看。她主張和平與經濟，認為國民黨才是台灣主流聲音。鄭麗文表示，國民黨必須展現出與民進黨截然不同的方向，國民黨的論述將聚焦於和平、經濟與民生福利。她也強調，投資和平而非戰爭，「投資和平才會是永遠的贏家，投資戰爭會是永遠的輸家」。她呼籲資源應用在台灣的孩子身上，不要把錢推向讓台灣孩子去戰場當炮灰。

鄭麗文也表示，護國神山台積電是國民黨創造出來而非民進黨，強調應再創護國神山，讓台灣的孩子未來有工作機會有發揮的舞台」。她說，應以 民生福利優先，資源應優先投入全民健保和長者照顧，團結在野力量 創造國民黨新希望。目前自己在網路上的高支持度，證明她所代表的路線才是「國民黨的新希望與新未來」。她也提醒黨員，民調第一不會當選，選票第一才會當選，呼籲盪員支持「有夠拚、有夠讚、有夠勇的鄭麗文」。

國民黨主席候選人鄭麗文今天在台南見面會比出「五」的手勢，請大家支持。記者鄭惠仁／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文今天在台南見面會比出「五」的手勢，請大家支持。記者鄭惠仁／攝影

國民黨 鄭麗文 民進黨 台南

