鄭麗文到台南辦黨員見面會 她籲作戰指揮中心南移…團結贏回南台灣

台南市國民黨市議員盧崑福力挺黨主席候選人鄭麗文，今天在服務處舉辦見面會，鄭麗文表示，為實現對南台灣民進黨執政的突破，國民黨必須徹底的組織與戰略轉型，作戰指揮中心應設在南台灣。她也強調，投資和平才是永遠的贏家，國民黨要「脫胎換骨、耳目一新」，以超強的戰力跟論述力來贏回支持。

鄭麗文指出，台灣的政治情勢已不再是鐵板一塊，情勢正在鬆動，年輕人對國民黨的關注度很高，顯示了突破的機會。她強調，國民黨的戰略核心是「用團結的國民黨來對付分裂的民進黨」，為實現南台灣的突破與翻轉，國民黨必須進行組織與指揮上的重大調整。包括 指揮中心南移，將作戰指揮中心設在南台灣，同時台北的空戰中心也要往南部移動，並將基層黨部的組織重新建立起來。她強調，會作為「行動黨主席」，常來台南，努力翻轉南台灣，並把台南贏回來。

她呼籲國民黨要振衰起敝，重新站起來，讓所有人對國民黨刮目相看。她主張和平與經濟，認為國民黨才是台灣主流聲音。鄭麗文表示，國民黨必須展現出與民進黨截然不同的方向，國民黨的論述將聚焦於和平、經濟與民生福利。她也強調，投資和平而非戰爭，「投資和平才會是永遠的贏家，投資戰爭會是永遠的輸家」。她呼籲資源應用在台灣的孩子身上，不要把錢推向讓台灣孩子去戰場當炮灰。