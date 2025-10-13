藍營黨主席之爭白熱化 傳陸網軍介選…鄭麗文：大家要適應網路AI時代

國民黨黨主席選舉爆發疑似中共介選爭議，黨主席候選人郝龍斌今天強調應該要查清楚。張亞中強調，他在所有場合均提「中國介選」，但確實有候選人的選舉團隊與大陸Al公司合作，對其他參選同志進行抹黑或非良善攻擊。鄭麗文則表示，這是網路AI時代新現象，大家要快速適應新的網路世代。

高雄場政見發表會今天登場，針對媒體人趙少康揭露的境外網軍介選問題，郝龍斌、張亞中、羅智強及鄭麗文在發表會前後各自回應此議題。

張亞中表示，趙少康講中國介選，但他從未說是「中國介選」，相信中國大陸官方也不會介選，但的確有候選人的選舉團隊與大陸Al公司合作，以「數位人」進行大量傳播，對其他參選同志進行抹黑或非良善攻擊；彼此應該相互尊重，不要用網軍製造大家不安。

張亞中強調，國民黨選舉是內部選舉，棄保或網軍攻擊，或用數字人為特定人助選是不對的，無論結合力量來自台灣內部或其他地區，都是不應該的。

郝龍斌說，昨日警方確認，在他宣布參選後三周，有非常多假帳號、假頻道，製造非常多短影音造謠抹黑他，平均一天10則以上，到底是誰有這麼大的財力、專業，是誰這麼害怕讓郝龍斌當選，應該要查清楚，「傷害郝龍斌、國民黨的作為要適可而止」。

羅智強調，他一路走來都是君子之爭，主席選舉不管結果如何，他一定是最佳風度獎。羅有三大堅持，不口出惡言、絕對不動用網軍攻擊其他參選人、不用棄保謠言傷害對手，希望最後階段維持君子之爭，大家都用實力贏得黨員支持。

「這是網路AI時代新現象，我們要快速適應新的網路世代」鄭麗文說，過去蔡英文想推數位中介法，她全力抵制跟反對，因為不希望用意識形態或國安箝制網路言論，當然網路上也要針對個資個人隱私有相關保護，這是網路AI時代很大的挑戰，希望最後5天，希望能理性、順利完成這場選舉。