快訊

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

輝達北士科總部案僵持不下 市場估「60至70億」分手費這樣算出來的

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨主席政見發表最終場 候選人齊批「美濃大峽谷」誓拿南部二都

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄場政見發表會也是最後一場，六位候選人各有15分鐘時間發表參選理念。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄場政見發表會也是最後一場，六位候選人各有15分鐘時間發表參選理念。記者劉學聖／攝影

國民黨黨主席選舉六搶一，本周六將投票。高雄場政見會今天壓軸登場，候選人聚焦「美濃大峽谷」，郝龍斌、羅智強皆宣示，南二都至少要拿一都，否則辭職負責。鄭麗文則強調，只要鄭麗文贏，高雄贏、台南可以贏。

政見發表會上午10時在君毅正勤活動中心登場，六名候選人在主委柯志恩見證下抽號次，依序登場，每人有15分鐘時間闡述參選理念。

郝龍斌提及美濃農地變大峽谷、大坪頂變大禿頭，並喊出「旋風戰術」，主張國民黨要在南部掀起「柯旋風」、「龍捲風」，以強大動能對抗執政黨。他認為，只要中央與地方合力，把握民怨高張的時機，就能突破藍營長期在南台灣的困境。

郝龍斌公開承諾「當選黨主席，無法在高雄、台南拿下一都，就辭職謝罪！」博得台下黨員掌聲與喝采。郝強調，只要2026南二都拿下任何一都，2028總統大選將是決戰南台灣。

羅智強直言，民進黨長期執政，已在高雄形成「惡霸」，讓市民心生不滿。他也承諾，若當選黨主席，將把「贏回高雄」視為最重要任務，「2026一定要讓高雄重返藍天！高雄、台南只要有一都沒贏，我就辭去黨主席。」高雄人心思變，民進黨已失去民心，國民黨必須抓住機會扭轉戰局。

蔡志弘說，美國有美麗景點大峽谷，美濃也有「大峽谷」，直到今年6月情況完全沒改善，若當選主席，必會讓柯志恩當選高雄市長，徹查高雄大峽谷的大弊案，同時改善兩岸關係，「讓高雄貨出得去、人進得來，高雄發大財」。

鄭麗文強調，明年要翻轉南台灣，高雄有國際港口、機場，曾幾何時，讓大家記住的事情變成美濃大峽谷，而且還不只一個，國民黨努力造護國神山，民進黨每天努力挖山、移山，掏空出賣台灣，長期執政造成長期腐敗，明年最重要任務是從柯志恩當選市長開始。高雄這次分裂內亂，所以國民黨要團結，打敗驕傲分裂的民進黨。

張亞中認為，國民黨未解決兩岸難題，民進黨執政後課綱變成台灣史、東亞史，他強調必須重塑國民黨的理念及精神，吸引年輕人。卓伯源強調，未來爭取聯合國總部遷來台灣，讓兩岸永遠和平；每年300元黨費讓黨主席籌措，讓大家都不用繳黨費，爭取百萬黨員回娘家。

國民黨高雄場政見發表會今天在君毅正勤活動中心舉辦，吸引滿滿居民來聆聽。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄場政見發表會今天在君毅正勤活動中心舉辦，吸引滿滿居民來聆聽。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄場政見發表會也是最後一場，六位候選人各有15分鐘時間發表參選理念。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄場政見發表會也是最後一場，六位候選人各有15分鐘時間發表參選理念。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄場政見發表會今天在君毅正勤活動中心舉辦，吸引滿滿居民來聆聽。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄場政見發表會今天在君毅正勤活動中心舉辦，吸引滿滿居民來聆聽。記者劉學聖／攝影

國民黨 美濃大峽谷

延伸閱讀

鄭麗文喊明年新北市長「必是國民黨」 黃國昌：很正常

國民黨主席之爭陷分裂 南投副議長開第一槍：郝當選就退黨

繼郝龍斌之後 羅智強也喊：「台南、高雄沒拿下一都，辭黨主席」

郝龍斌自述「是她要我參選」 黃健豪猜是盧秀燕但無人曾證實

相關新聞

有人認了？郝龍斌控境外網攻擊.. 游淑慧：證實AI造假介選

國民黨主席候選人郝龍斌質疑，近日有大量疑似來自大陸的Youtube頻道攻擊他，中廣前董事長趙少康則公布證據，要求國安單位...

國民黨主席之爭陷分裂 南投副議長開第一槍：郝當選就退黨

國民黨主席18日改選，候選人競爭激烈，黨內紛表態支持人選，更傳出大陸介選爭議，選戰白熱化也陷入分裂危機。已表態支持鄭麗文...

國民黨黨主席投票倒數 高雄場辯論會支持者加油打氣

距離國民黨主席選舉10月18日投票倒數不到一周，國民黨南部場政見會今早在高雄君毅正勤活動中心舉辦，六位候選人包括張亞中、...

國民黨主席政見發表最終場 候選人齊批「美濃大峽谷」誓拿南部二都

國民黨黨主席選舉六搶一，本周六將投票。高雄場政見會今天壓軸登場，候選人聚焦「美濃大峽谷」，郝龍斌、羅智強皆宣示，南二都至...

鄭麗文喊明年新北市長「必是國民黨」 黃國昌：很正常

國民黨主席候選人鄭麗文喊出「新北市長必是國民黨」。已託人在新北市尋覓競選辦公室，民眾黨主席黃國昌今天表示，各方候選人爭取...

趙少康公布郝龍斌被網攻數據 籲思考「主席背後有勢力」怎麼選？

國民黨主席選舉倒數，中廣前董事長趙少康指控遭境外網軍攻擊，在網路上散播大量假消息及AI合成影片。趙少康今公布境外網攻具體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。