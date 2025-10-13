國民黨主席政見發表最終場 候選人齊批「美濃大峽谷」誓拿南部二都

國民黨黨主席選舉六搶一，本周六將投票。高雄場政見會今天壓軸登場，候選人聚焦「美濃大峽谷」，郝龍斌、羅智強皆宣示，南二都至少要拿一都，否則辭職負責。鄭麗文則強調，只要鄭麗文贏，高雄贏、台南可以贏。

政見發表會上午10時在君毅正勤活動中心登場，六名候選人在主委柯志恩見證下抽號次，依序登場，每人有15分鐘時間闡述參選理念。

郝龍斌提及美濃農地變大峽谷、大坪頂變大禿頭，並喊出「旋風戰術」，主張國民黨要在南部掀起「柯旋風」、「龍捲風」，以強大動能對抗執政黨。他認為，只要中央與地方合力，把握民怨高張的時機，就能突破藍營長期在南台灣的困境。

郝龍斌公開承諾「當選黨主席，無法在高雄、台南拿下一都，就辭職謝罪！」博得台下黨員掌聲與喝采。郝強調，只要2026南二都拿下任何一都，2028總統大選將是決戰南台灣。

羅智強直言，民進黨長期執政，已在高雄形成「惡霸」，讓市民心生不滿。他也承諾，若當選黨主席，將把「贏回高雄」視為最重要任務，「2026一定要讓高雄重返藍天！高雄、台南只要有一都沒贏，我就辭去黨主席。」高雄人心思變，民進黨已失去民心，國民黨必須抓住機會扭轉戰局。

蔡志弘說，美國有美麗景點大峽谷，美濃也有「大峽谷」，直到今年6月情況完全沒改善，若當選主席，必會讓柯志恩當選高雄市長，徹查高雄大峽谷的大弊案，同時改善兩岸關係，「讓高雄貨出得去、人進得來，高雄發大財」。

鄭麗文強調，明年要翻轉南台灣，高雄有國際港口、機場，曾幾何時，讓大家記住的事情變成美濃大峽谷，而且還不只一個，國民黨努力造護國神山，民進黨每天努力挖山、移山，掏空出賣台灣，長期執政造成長期腐敗，明年最重要任務是從柯志恩當選市長開始。高雄這次分裂內亂，所以國民黨要團結，打敗驕傲分裂的民進黨。