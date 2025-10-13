快訊

有人認了？郝龍斌控境外網攻擊.. 游淑慧：證實AI造假介選

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌質疑，近日有大量疑似來自大陸的Youtube頻道攻擊他，中廣前董事長趙少康則公布證據，要求國安單位介入調查。國民黨議員游淑慧今天在臉書說，「實錘證實AI造假詐騙介入國民黨選舉，有人認了」。

游淑慧在臉書貼出一篇自稱AI影片製作的當事人文章，表示對於KUSO影片造成不快表示抱歉，並稱他不是什麼中共網軍，只是一個全世界到處跑的海外華人，並稱中共管不到外國公民，如果要提告，要來美國法院。

游淑慧說，「他認了一個，其他的呢？ 」要不要也都趕快出來認一認，都是自主沒人指使的自發行為？這位人士坦誠的目的，看來主要是要特別「撇清他的行為，不來自大陸或特定人指示」，不論這是否為此地無銀三百兩，還是真的自主行為。但他都明白實錘認證郝龍斌先生昨天的揭露，是真實存在。

有人厲害到運用AI技術造假攻擊郝龍斌，這不是無地放矢、是真實發生，只是這人只坦誠了其中一個案件，那其他這3個禮拜才出現的許多YT頻道、和數十字被YT判斷變造的黑郝評論影片，又是從何而來？這位先生宣稱自己是海外華人，不知道是不是海外台灣人？

游淑慧也問，這人為什麼關心國民黨黨內選舉，關心到不惜造假傷害特定候選人，和無辜的柳采崴。這人說人在美國，要告到美國告……，人在境外，就能任意運用AI造假技術，來欺騙台灣人和國民黨黨員，還一副告不到的樣子。

游嘆，這一兩年最新的詐騙技術就是，運用AI模仿親人的影像跟聲音，來做家人的詐騙，AI合成變造技術真假難辨，運用在詐騙上面騙的是錢，運用在選舉上面詐騙的就是心，總歸都是騙。今天能把AI技術運用到選舉偽造，明天就能把AI技術用在民眾詐騙。「這是潘朵拉的盒子，絕不能隨意運用的黑手段。」

