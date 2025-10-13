國民黨主席選舉傳中介選 綠盼朝野共同因應集體威脅

國民黨主席選舉傳出中國介入，引發關注。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱等人今天受訪說，可見中國介選不只針對民進黨，這是台灣所有民主政黨共同遭遇的集體威脅，朝野應不分黨派共同因應，也請支持國安相關法律的修法與強化。

國民黨主席候選人郝龍斌日前表示，鋪天蓋地的網軍散布不實謠言攻擊他。力挺主席候選人郝龍斌的前中廣董事長趙少康今天說，來自TikTok和Youtube的影片內容高度支持特定候選人，且註冊時間是國民黨啟動黨主席選舉前夕，呼籲國安單位調查背後發動者及資金來源。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、立委伍麗華今天在黨團記者室召開記者會。輿情回應階段，媒體詢問國民黨主席選舉，郝龍斌質疑遭境外網軍攻擊，以及國安修法等議題。

鍾佳濱說，由此可發現，中共的介選不是針對民進黨而已，而是在台灣的民主政黨，都有可能遭到中共介選。

鍾佳濱表示，國民黨主席朱立倫沒有參加國民黨主席選舉，他想跟朱立倫說，中共對於台灣所有民主政黨的介選是一個集體威脅，朝野應不分黨派，共同因應威脅，抵抗中共的介選，朝野也要團結，支持相關法案的強化。

陳培瑜說明，民進黨團提出的國安法案，多次在立法院程序委員會被在野阻擋，現在國民黨主席候選人與其支持者突然發現，原來境外勢力介入台灣選舉是真的。

陳培瑜指出，此事對台灣的民主自由造成很大傷害，希望各界支持國安相關法律的修法，也歡迎在野黨立委提出修法版本，朝野一起支持國安法案。