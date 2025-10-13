鄭麗文喊明年新北市長「必是國民黨」 黃國昌：很正常

國民黨主席候選人鄭麗文喊出「新北市長必是國民黨」。已託人在新北市尋覓競選辦公室，民眾黨主席黃國昌今天表示，各方候選人爭取黨員支持，這是一件很正常的事情，國民黨是具有主體性的政黨，自己不會對此過度解讀，至於民眾黨先前提出聯合政府的概念，目前還是保持最大的誠意跟善意。

國民黨昨天舉辦黨主席選舉政見發表會，候選人郝龍斌、鄭麗文皆聚焦在2026年選戰布局。鄭麗文在會中指出，她對新北市有百分之百信心，因為國民黨長期在新北市執政，同時也有最優秀候選人，未來擔任黨主席會先穩住北北基桃4市「都要順利連任當選」。

針對鄭麗文的說法，黃國昌上午受訪時說，國民黨正在進行黨主席選舉，各方候選人都要爭取黨員支持，也要為國民黨的發展立下願景跟目標，這是一件很正常的事情，因此自己不會過度解讀，國民黨畢竟是一個有主體性的政黨，候選人要提出主張跟政見爭取黨員支持。

不過，黃國昌也提及，民眾黨先前提出聯合政府的概念，未來如何在此理念之下，針對共同價值與政策方向進行合作，「我們的態度跟立場還是一樣，秉持最大的誠意跟善意，等到國民黨主席選舉結果出來以後再說。」

此外，鏡報今天再度報導，2024年總統選選期間，國民黨立委王鴻薇指控現任總統府秘書長潘孟安接受富商「供養」，而該爆料照片就是出自黃國昌指揮的狗仔隊，實際目的是搜集賴清德總統的選情不利資料，「狗仔團監控潘孟安逾半年，最終變為政媒大醜聞。」

黃國昌聽聞後表示，特定媒體撰寫報導，完全沒有事實基礎，愛怎麼寫就怎麼寫，「我也是覺得很無奈」，鏡報先前耍出烏龍也不會自我監督，只會持續腦補、編造亂七八糟的故事，「我必須被迫、每一次都要回答這種毫無事實根據的問題，老實說我覺得很疲憊。」

黃國昌也說，如果真的講到政治偵防，鏡報才是應該好好追蹤，2020年賴總統與前總統蔡英文進行總統初選，當初跑到台南市政府台北辦公室，不就是鏡週刊潛入民宅樓梯拍攝，「那個才是在做政治偵防。」

黃國昌強調，他在進行案件調查，向來是對事不對人，針對潘孟安的部分，不管是聯合再生還是屏東光電弊案，「我只對違法濫權的弊案有興趣，其他風花雪月的事情通通沒有興趣」，甚至有媒體指控黃國昌收受港資或中資，「我現在就問一個最根本的問題，請問這些綠媒、政治人物跟名嘴，哪一個有拿出證據？」