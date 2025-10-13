趙少康公布郝龍斌被網攻數據 籲思考「主席背後有勢力」怎麼選？

國民黨主席選舉倒數，中廣前董事長趙少康指控遭境外網軍攻擊，在網路上散播大量假消息及AI合成影片。趙少康今公布境外網攻具體數據。其中，YouTube上的9個頻道上百支影片，總瀏覽數逾182萬次，他呼籲黨員認真思考，若黨主席背後有勢力掌控，國民黨2026能選嗎？

趙少康日前公布他們蒐集到多個假影片頻道來源，包括YouTube上的「她視角」、「灣灣說」、「曉松談古今」等頻道。相關頻道多在今年9月成立，其中一支影片更以AI合成郝龍斌與北市議員柳采葳當眾接吻的畫面。

對於外界質疑，為何現在才跳出來指控境外勢力，趙少康表示，他在大罷免期間就在政論節目上嚴厲勸告大陸國台辦「少講兩句話」，不要幫民進黨添柴火。不管大陸美國日本澳洲等外國勢力都不該干涉選舉，選民有充分的智慧能做決定，這是他一直以來的立場。

趙少康指出，根據Tiktok平台統計，最近一個月有關國民黨主席選舉的影片有1790部，候選人鄭麗文共有900部，大多是稱讚或評論鄭麗文，另外評論他的短影音則有400部，郝龍斌則有250部，多是批評為主。而在YouTube中，9個頻道共有151部影片，總瀏覽數是182萬4400次，平均瀏覽1萬2082次。

其中，這些頻道的特點，是確認存在有大陸帳號，註冊時間點都集中在9月，且立場都高度一致，大部分頻道都是支持鄭麗文、批評郝龍斌與趙少康；同時高度使用AI虛擬主播、製作影片；影響力有限但持續增加內容，這是很典型網軍做法。

趙少康說，這兩天有名嘴說，這些網站不過幾千人在看，何至於影響到黨主席選舉？但經他們統計，相關影片瀏覽數與轉發數來看，加起來上百萬人；且這些影片公布後被各種轉發，甚至二創、後製，殺傷力當然很強。有人說不要讓民進黨看笑話，被打還不能喊痛？這不是很奇怪？

趙少康說，這次黨主席選舉候選人都很優秀，但打到這樣圍剿，以後還要不要見面相處？相關單位應該調查清楚，到底誰在發動這樣的攻擊，他相信6位候選人沒有這樣的能力，這可能需要上億元的資金才有可能發動大規模攻擊，國安單位不可等閒視之。

趙少康說，他擔心若國民黨選舉背後有龐大勢力掌控，未來的黨主席就會被背後勢力掌控，國民黨將來還怎麼選？現在中南部很多候選人都很緊張，他要正告很多資深、忠心的國民黨員，這不是小事，大家愛這個黨，也都希望拿回政權，但如果黨主席背後有勢力掌控，2026年大選還能選嗎？請認真思考。

他也重申，揭發此事的原因不是為了打擊候選人，而是背後勢力一定要切斷，所有候選人都應該出來譴責網軍大規模發動，「這是對你好，否則當選後背後勢力繼續操控你，你當這黨主席要幹什麼？」