國民黨主席之爭陷分裂 南投副議長開第一槍：郝當選就退黨

國民黨主席18日改選，候選人競爭激烈，黨內紛表態支持人選，更傳出大陸介選爭議，選戰白熱化也陷入分裂危機。已表態支持鄭麗文的南投縣副議長潘一全近日接連發文談及黨內選舉，今凌晨更開出第一槍表示，郝龍斌當選就該退黨了。

國民黨主席選舉進入關鍵倒數，各陣營積極衝刺，新北市長侯友宜、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科及台東縣長饒慶鈴等表態挺郝龍斌，鄭麗文、羅智強受青壯派青睞，但近日爆出中共網軍介選疑雲，黨內互打越發激烈，甚至陷分裂危機。

鄭麗文9月下旬到南投縣議會拜會與多名在地民代及黨員座談，同黨籍副議長潘一全率縣議員黃世芳、李洲忠、洪明科、林憶如、林庭秝及仁愛鄉長江子信等人公開表態力挺，近日他更對黨內選舉有感而發，接連在臉書發文開出退黨第一槍。

潘一全11日晚發文指出，一群老人又要把國民黨主席選舉搞臭掉，什麼又有大陸介入，這就是為什麼國民黨，要改變的理由；今（13日）凌晨再發文表示，郝龍斌如當選主席時，也就是我對國民黨，沒有希望了，也就是我該退黨的時間了。