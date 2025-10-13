繼郝龍斌之後 羅智強也喊：「台南、高雄沒拿下一都，辭黨主席」
國民黨黨主席競爭進入最後階段，候選人郝龍斌昨公開宣示，若當選黨主席，2026選舉高雄、台南二都，拿不下一都，要辭職下台負責。羅智強今天在南部場政見會前受訪也明確表示，會立下軍令狀，高雄、台南至少要拿一席（市長），否則就辭黨主席。
國民黨南部場政見會今早在高雄君毅正勤活動中心舉辦，候選人進場前接受媒體採訪。
羅智強表示，黨主席候選人要有魄力、有擔當來宣示必勝決心，高雄、台南民進黨長期執政，現在民心思變，他當選黨主席的話會立下軍令狀，二都至少要拿一都，否則就辭黨主席，希望藉此帶動高雄、台南氣勢，讓柯志恩、謝龍介為國民黨翻轉南部、綠地變藍天。
郝龍斌今日也重申，美濃農地變大峽谷、大坪頂變大禿頭，民進黨執政貪汙腐敗、破壞環境，如果在種情況下還不能打贏，當然是黨主席的責任，未來台南、高雄有柯旋風及龍捲風，他會全力當後盾，如民意高漲還打不贏，是黨主席責任，必須要辭職負責。
