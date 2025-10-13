快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

繼郝龍斌之後 羅智強也喊：「台南、高雄沒拿下一都，辭黨主席」

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌今天重申，2026南二都至少要拿一都，另外也要針對介選情況查證清楚。記者徐白櫻／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌今天重申，2026南二都至少要拿一都，另外也要針對介選情況查證清楚。記者徐白櫻／攝影

國民黨黨主席競爭進入最後階段，候選人郝龍斌昨公開宣示，若當選黨主席，2026選舉高雄、台南二都，拿不下一都，要辭職下台負責。羅智強今天在南部場政見會前受訪也明確表示，會立下軍令狀，高雄、台南至少要拿一席（市長），否則就辭黨主席。

國民黨南部場政見會今早在高雄君毅正勤活動中心舉辦，候選人進場前接受媒體採訪。

羅智強表示，黨主席候選人要有魄力、有擔當來宣示必勝決心，高雄、台南民進黨長期執政，現在民心思變，他當選黨主席的話會立下軍令狀，二都至少要拿一都，否則就辭黨主席，希望藉此帶動高雄、台南氣勢，讓柯志恩、謝龍介為國民黨翻轉南部、綠地變藍天。

郝龍斌今日也重申，美濃農地變大峽谷、大坪頂變大禿頭，民進黨執政貪汙腐敗、破壞環境，如果在種情況下還不能打贏，當然是黨主席的責任，未來台南、高雄有柯旋風及龍捲風，他會全力當後盾，如民意高漲還打不贏，是黨主席責任，必須要辭職負責。

國民黨主席候選人羅智強今天在高雄跟進，公開宣示，若他當選黨主席，明年南二都至少要拿下一都，否則辭職負責。記者徐白櫻／攝影
國民黨主席候選人羅智強今天在高雄跟進，公開宣示，若他當選黨主席，明年南二都至少要拿下一都，否則辭職負責。記者徐白櫻／攝影

黨主席 台南 國民黨

延伸閱讀

國民黨主席改選 詹為元表態支持他「無欲無求的造王者」

郝龍斌自述「是她要我參選」 黃健豪猜是盧秀燕但無人曾證實

國民黨主席之爭！羅智強三度懇託高雄黨員 前鎮國宅人潮爆滿

郝龍斌說「她」希望我選黨主席 「她」是誰？答案呼之欲出

相關新聞

國民黨主席之爭陷分裂 南投副議長開第一槍：郝當選就退黨

國民黨主席18日改選，候選人競爭激烈，黨內紛表態支持人選，更傳出大陸介選爭議，選戰白熱化也陷入分裂危機。已表態支持鄭麗文...

繼郝龍斌之後 羅智強也喊：「台南、高雄沒拿下一都，辭黨主席」

國民黨黨主席競爭進入最後階段，候選人郝龍斌昨公開宣示，若當選黨主席，2026選舉高雄、台南二都，拿不下一都，要辭職下台負...

縣市長挺郝＋1 饒慶鈴：支持像龍貓又有擔當的黨主席

國民黨主席選舉倒數5天，戰況白熱化，繼新北市長侯友宜、桃園市長張善政與新竹縣長楊文科等人，台東縣長饒慶鈴今透過手寫紙板的...

國民黨主席選戰激烈廝殺 盧秀燕到了必須表態時刻？

國民黨主席選舉倒數5天，各方陣營因多場辯論與政見會交戰，言詞交鋒愈加砲火四射，從公職分攤金再到網軍介選爭議，都為選戰投下變數。郝、鄭之爭逐漸白熱化，黨內要角各有屬意，選前裂痕加深，黨內太陽盧秀燕在關鍵時刻仍會選擇觀望？

國民黨主席改選 詹為元表態支持他「無欲無求的造王者」

國民黨主席將於18日改選，候選人競爭激烈。台北市議員詹為元在臉書表態，支持郝龍斌，他更回憶選舉時受郝龍斌幫助很多，積極正...

國民黨主席怎麼選？ 盧秀燕嫡系立委黃健豪這麼解析

國民黨立法委員黃健豪凌晨在臉書發長文「國民黨主席選舉，怎麼選？」解析國民黨主席候選人，其中他批評目前民調最高的鄭麗文沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。