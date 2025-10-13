快訊

老闆哭…9天春節起手式！ 2026年假期滿滿、補班「直接消失」

潛艦跳票！顧立雄：海鯤11月完成海測交船 「有很大挑戰」

華航機隊／唯一日本飛機YS-11空難 寶塚女星魂斷異鄉

國民黨主席改選 詹為元表態支持他「無欲無求的造王者」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員詹為元在臉書表態支持郝龍斌更感謝當年選舉時的幫助。本報資料照片
台北市議員詹為元在臉書表態支持郝龍斌更感謝當年選舉時的幫助。本報資料照片

國民黨主席將於18日改選，候選人競爭激烈。台北市議員詹為元在臉書表態，支持郝龍斌，他更回憶選舉時受郝龍斌幫助很多，積極正向鼓勵，也介紹地方社團及朋友，「現在更需要的是一位無私無我，無欲無求的造王者，抬轎者。郝龍斌或許不是最強的人選，但絕對是目前『最好的選擇』」。

詹為元說，自己從馬英九執政後期進入立法院，這近十年來，看著國民黨在野的蛻變。看到了整個黨的戰力越來越強，年輕從政同志越來越多，重點是他們都是沒有特別背景、素人參政，他很幸運地也是其中一員。

詹為元說，如果問說國民黨給不給年輕人機會，必須說現在的國民黨，年輕人充滿希望與機會。但沒有背景的他，當時與郝龍斌市長也不認識，但選舉的時候卻獲得他很多的幫助，請益時也積極鼓勵，更介紹許多朋友及在地社團。

他說，郝龍斌會這樣幫他，沒有特別原因，只因為看到他一個年輕人選舉很辛苦，也希望國民黨有更多年輕人加入並且從政，大家一起努力站在一起，讓這個政黨，讓這個國家越變越好、團結。

詹為元說，國民黨此時此刻也空前的團結，每一位線上從政民代，都知道唯有團結才能贏得政權。現最重要的目標就是2028年要贏得總統大選，要拿回政權，讓國家步入正常軌道。

他說，所以沒有分裂的本錢，如果此時此刻大家認為盧秀燕是最適合的人選，那就應該眾志成城的為她鋪路，讓盧市長有韜光養晦的時間，而我們努力的幫她建設一條康莊大道。

詹為元認為，現在更需要的是一位無私無我，無欲無求的造王者，抬轎者。郝龍斌或許不是最強的人選，但絕對是目前「最好的選擇」，一位能夠承先啟後，穩住現狀，累積國民黨實力，最終與盧秀燕一起拿回政權的最佳夥伴。

詹為元說，面對民進黨的戰力，過去培養出徐巧芯、王鴻薇、羅智強、牛煦庭等年輕優秀的戰將。重點不是誰戰力最強誰當黨主席，如果是這樣，那他推薦徐巧芯。重點是，誰能提供舞台讓這些戰將持續發光發熱，並且持續培養新進優秀的年輕人，要更多的王鴻薇、羅智強，國民黨才會更強大。

詹為元說，最後是他一直以來的發問，國民黨主席，大家認為是要找位呂布幫我們殺出一條血路，還是找位劉備透過知人善任，厚植整個政黨的實力。此時此刻的國民黨，會選劉備。而他也認為郝龍斌是此刻最適合的人選，「這次國民黨黨主席，我支持4號郝龍斌。」

國民黨 郝龍斌 年輕人

延伸閱讀

國民黨主席選舉 游淑慧曝郝龍斌識人：黨需將軍非武力值大俠

郝龍斌自述「是她要我參選」 黃健豪猜是盧秀燕但無人曾證實

鄭麗文自嘲像沙包 郝龍斌稱有「她」挺

郝龍斌說「她」希望我選黨主席 「她」是誰？答案呼之欲出

相關新聞

縣市長挺郝＋1 饒慶鈴：支持像龍貓又有擔當的黨主席

國民黨主席選舉倒數5天，戰況白熱化，繼新北市長侯友宜、桃園市長張善政與新竹縣長楊文科等人，台東縣長饒慶鈴今透過手寫紙板的...

國民黨主席選舉 游淑慧曝郝龍斌識人：黨需將軍非武力值大俠

距離國民黨主席選舉10月18日投票倒數不到一周，曾是郝龍斌任北市長時幕僚的國民黨議員游淑慧今天在臉書說，「我們需要的是有...

國民黨主席選戰激烈廝殺 盧秀燕到了必須表態時刻？

國民黨主席選舉倒數5天，各方陣營因多場辯論與政見會交戰，言詞交鋒愈加砲火四射，從公職分攤金再到網軍介選爭議，都為選戰投下變數。郝、鄭之爭逐漸白熱化，黨內要角各有屬意，選前裂痕加深，黨內太陽盧秀燕在關鍵時刻仍會選擇觀望？

國民黨主席改選 詹為元表態支持他「無欲無求的造王者」

國民黨主席將於18日改選，候選人競爭激烈。台北市議員詹為元在臉書表態，支持郝龍斌，他更回憶選舉時受郝龍斌幫助很多，積極正...

國民黨主席怎麼選？ 盧秀燕嫡系立委黃健豪這麼解析

國民黨立法委員黃健豪凌晨在臉書發長文「國民黨主席選舉，怎麼選？」解析國民黨主席候選人，其中他批評目前民調最高的鄭麗文沒有...

郝龍斌自述「是她要我參選」 黃健豪猜是盧秀燕但無人曾證實

國民黨主席候選人郝龍斌12日在臉書發文，自述「是她要我參選」，並強調「她明白我老了，不會刻意攪局、求官或入閣」，此一說法引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。