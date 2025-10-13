國民黨主席改選 詹為元表態支持他「無欲無求的造王者」

國民黨主席將於18日改選，候選人競爭激烈。台北市議員詹為元在臉書表態，支持郝龍斌，他更回憶選舉時受郝龍斌幫助很多，積極正向鼓勵，也介紹地方社團及朋友，「現在更需要的是一位無私無我，無欲無求的造王者，抬轎者。郝龍斌或許不是最強的人選，但絕對是目前『最好的選擇』」。

詹為元說，自己從馬英九執政後期進入立法院，這近十年來，看著國民黨在野的蛻變。看到了整個黨的戰力越來越強，年輕從政同志越來越多，重點是他們都是沒有特別背景、素人參政，他很幸運地也是其中一員。

詹為元說，如果問說國民黨給不給年輕人機會，必須說現在的國民黨，年輕人充滿希望與機會。但沒有背景的他，當時與郝龍斌市長也不認識，但選舉的時候卻獲得他很多的幫助，請益時也積極鼓勵，更介紹許多朋友及在地社團。

他說，郝龍斌會這樣幫他，沒有特別原因，只因為看到他一個年輕人選舉很辛苦，也希望國民黨有更多年輕人加入並且從政，大家一起努力站在一起，讓這個政黨，讓這個國家越變越好、團結。

詹為元說，國民黨此時此刻也空前的團結，每一位線上從政民代，都知道唯有團結才能贏得政權。現最重要的目標就是2028年要贏得總統大選，要拿回政權，讓國家步入正常軌道。

他說，所以沒有分裂的本錢，如果此時此刻大家認為盧秀燕是最適合的人選，那就應該眾志成城的為她鋪路，讓盧市長有韜光養晦的時間，而我們努力的幫她建設一條康莊大道。

詹為元認為，現在更需要的是一位無私無我，無欲無求的造王者，抬轎者。郝龍斌或許不是最強的人選，但絕對是目前「最好的選擇」，一位能夠承先啟後，穩住現狀，累積國民黨實力，最終與盧秀燕一起拿回政權的最佳夥伴。

詹為元說，面對民進黨的戰力，過去培養出徐巧芯、王鴻薇、羅智強、牛煦庭等年輕優秀的戰將。重點不是誰戰力最強誰當黨主席，如果是這樣，那他推薦徐巧芯。重點是，誰能提供舞台讓這些戰將持續發光發熱，並且持續培養新進優秀的年輕人，要更多的王鴻薇、羅智強，國民黨才會更強大。

詹為元說，最後是他一直以來的發問，國民黨主席，大家認為是要找位呂布幫我們殺出一條血路，還是找位劉備透過知人善任，厚植整個政黨的實力。此時此刻的國民黨，會選劉備。而他也認為郝龍斌是此刻最適合的人選，「這次國民黨黨主席，我支持4號郝龍斌。」