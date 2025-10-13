國民黨主席怎麼選？ 盧秀燕嫡系立委黃健豪這麼解析

國民黨立法委員黃健豪凌晨在臉書發長文「國民黨主席選舉，怎麼選？」解析國民黨主席候選人，其中他批評目前民調最高的鄭麗文沒有贏過任何一場選舉。

他說，做為一個民意代表，在黨主席選舉的層級選邊站有風險，但政治本來就會有立場，重點在說明這個立場，並爭取選民的認同。

黃健豪因素羅智強文章的內容：這次黨主席選舉，可以簡化成兩個價值之爭：「世代交替」還是「安心可靠」覺得世代交替重要的人，我會建議您投給 羅智強 。

覺得安心可靠重要的人，我會建議您投給 郝龍斌 。

黃健豪表示，鄭麗文當然是戰將之一。但是她目前為止，從來沒有選贏過任何一場選舉。在他的定義中，有戰力不是在政論節目痛罵民進黨，就是有戰力，很會罵人；「對民進黨是沒有用的。因為民進黨根本不怕罵，民進黨只怕選舉選輸、怕預算被砍沒錢花、怕被揭弊失勢抓去關」。

他說，透過選舉，為國民黨多贏一個席次、多守下一個席次，或者揭弊，透過輿論和司法多讓一個貪官下台或被抓去關，這應該才算是戰力。

黃健豪認為，鄭麗文的從政經歷，是國民黨在不同的機運與時代背景，給了她兩次不分區立委，兩年的行政院發言人，除此之外，她沒有其他中央或地方的公職首長經驗。

她沒有為國民黨贏過選舉，也沒有在任何執政時期的中央和地方政府擔任過管理職，卻要接手國民黨這個複雜的龐大組織，不管從什麼角度來看，這個履歷真的略顯蒼白無力。

黃健豪說，而在最近的負面攻擊中，我個人最不能接受的，當然就是黨公職募款責任額的問題。從2018年起，他不管是公職的市議員、立法委員，還是黨職的黨代表及中央委員，每年一律都是查無欠費紀錄。

政黨是一群人組成的，規則也是大家開會訂下的，憑什麼有人可以四年直到卸任都不繳責任額，直到要登記參選黨主席才繳清120萬？如果所有黨公職四年任內都可以不用繳，這個政黨還要運作嗎？

黃健豪說，所以黨主席接下來的時間，其實也不算充裕，最重要的工作，就是達成2026和2028勝選的目標。

誰能做到？誰適合做我們的後盾？選一個戰將，還是選一個總教練？就交給黨員決定了。