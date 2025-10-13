國民黨主席選舉 游淑慧曝郝龍斌識人：黨需將軍非武力值大俠

距離國民黨主席選舉10月18日投票倒數不到一周，曾是郝龍斌任北市長時幕僚的國民黨議員游淑慧今天在臉書說，「我們需要的是有領導力的將軍，而不是個人武力值的大俠。」

「市長，謝謝您讓我相信，我是聰明而且有能力的人。」游淑慧說，這句話，是她當年離開市長室時，對郝龍斌市長說的，「曾經的我，沒有自信、畫地自限。」是郝前市長相信她的潛力，給她空間發揮，甚至給她機會試錯、成長。

游說，因為覺得自己反應太慢、文筆不好，所以即便是台大政治系畢業，在剛進團隊時，還是選擇壓力最小的行政工作，安於現狀。直到第一次台北市長選舉，郝市長要她「棄行政、改法案」，負責政見擬訂與辯論準備。郝曾向游淑慧說：「我相信你可以，也覺得你該成長了。」

游回憶當下心情，「晴天霹靂...我都不覺得自己可以，市長憑什麼相信我可以？」甚至焦慮到去算命，想問是否該辭職。然而在一場關乎市長選戰的關鍵時刻，郝卻敢把最重要的政策交給年輕人。「那是一份信任，也是一份磨練。」

「郝市長是一位有情有義、願意給年輕人機會的長官。」游淑慧說，她從市長大選到市府8年，角色由行政轉法案，再到政治幕僚。參與過百億地上權案、Youbike中止、擴大的轉折，也處理過雙城論壇、國際事務。每一次提案被採納，都是她成長的養分。「除了我，巧芯、沛君、智強、為元……，每位後輩都同樣感受到。」

游說，過去，郝把資源與經驗化為我們的養分。未來，如果郝擔任黨主席，她相信，郝一定能讓國民黨培育出更多有戰鬥力的青壯世代。

「大俠能仗劍走天涯，但無法像將軍那樣領軍護國。」游淑慧說，她曾看過一句話：大俠有武功，可以除暴安良。但將軍要領導千軍萬馬，護國安民，靠的不只是個人，而是組織、謀略與領導。今天的國民黨，不能只依靠個人英雄。需要的是能整合全黨、帶領大家上戰場的將軍。為什麼越來越多現任民代與縣市首長公開挺郝？因為要選的人最清楚，每一次的大選都是生死一戰。

「我們需要一位能讓大家安心、能帶領我們衝鋒陷陣的黨主席。」游說，國民黨需要的，不只是大俠，而是將軍。需要一位能帶領我們打贏戰爭的黨主席。