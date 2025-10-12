郝龍斌自述「是她要我參選」 黃健豪猜是盧秀燕但無人曾證實

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌今天在臉書發文，自述「是她要我參選」盧的子弟兵、立委黃健豪說，他雖猜郝指的是盧秀燕。本報資料照
國民黨主席候選人郝龍斌今天在臉書發文，自述「是她要我參選」，並強調「她明白我老了，不會刻意攪局、求官或入閣」，此一說法引發政壇關注。盧的子弟兵、立委黃健豪說，他雖猜郝指的是盧秀燕，「因為也沒有其他人了」，但「沒有人跟我證實過」

黃健豪日前曾和台中市議員李中一起在台中市的莒光新城社區幫郝舉辦座談會，替郝造勢。當天除了黃健豪，還有盧系立委廖偉翔，以及盧的核心人士、民政局長吳世瑋到場，引起外界猜測盧是屬意郝的。不過，因為連該選區的兩位國民黨市議員都沒有到，以及吳世瑋說明自己是因老長官胡志強邀請才前往，「是外界誤會了」，使盧挺郝一說未能獲得證實。

黃健豪今還原當天舉辦座談過程，他說，知道胡志強和盧秀燕都和郝龍斌有交情，因此也有邀兩人出席，但胡到了，盧仍未出現，盧也說過她對每一候選人都是公平的。

李中今說，盧秀燕就是支持郝龍斌，他這幾天拜訪黨員及打電話為郝龍斌拜票時，也告訴黨員「支持盧秀燕，票投郝龍斌」，但盧秀燕是否請託力挺郝龍斌？李中則不證實。

郝龍斌今在臉書文中感性表示，「老，正是她們要我參選的理由。」他說，「她」希望他出來競選主席，因為她明白他已過了權位與派系的年紀，不會在他人從政路上設卡、爭功或搶位；對方也表明，不會公開支持他，只希望能有一位政治資歷足夠的人，協調黨內，帶領藍營在總統與立委選戰中取得勝利。

