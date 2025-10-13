聽新聞
0:00 / 0:00
陸網軍介選？鄭麗文陣營：拿出證據
國民黨主席選舉進入關鍵倒數，各陣營積極衝刺。對於近期中共網軍介選疑雲，候選人郝龍斌昨表示，這三周內有四個假頻道發八十則短影音全攻擊他；候選人鄭麗文陣營表示，指控者要拿出證據；黨主席朱立倫則呼籲候選人團結，讓國民黨更強。
中廣前董事長趙少康日前質疑有境外網軍介選；國民黨主席候選人張亞中也說，若有候選人有關，應退黨。對於張亞中點名中共介選「毫無疑問是鄭麗文」，代表鄭麗文陣營的前立委李德維表示，選舉剩最後一周，大家應冷靜，不要人云亦云，張亞中其實是搭著趙少康記者會便車，但大家可以注意到，趙少康、郝龍斌都沒有直接指控，所以要指控的人還是要拿出證據，有幾分證據說幾分話。
郝龍斌昨受訪時表示「這件事我不清楚」，但在他參選後，非常多假帳號、假ＩＰ，都是在三周前成立，集中火力造謠、攻擊、抹黑，對他造成很大傷害；他不知道是誰，但拜託大家支持且幫助他，不要讓假訊息影響黨員投票，操控國民黨內部選舉。
候選人羅智強說，有當事人提出相關法律行動，就交給政府確定，查清源頭有無違法問題。
朱立倫呼籲大家加油，希望能平順選出下任黨主席；國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽受訪表示，任何不當的外部勢力介入，都不樂見。
此外，針對反罷免宣講收車馬費爭議，鄭麗文昨受訪未多談，僅表示希望全黨展現一致對外，絕對不在網內互打。李德維認為鄭「樹大招風」，相信黨員不會被小道消息所影響。郝龍斌則說，不清楚這個情況，過去他都是自己掏錢辦活動。
針對近日網路流傳郝龍斌與北市議員柳采葳接吻的變造影片，趙少康昨陪同柳采葳赴警局報案提告妨害名譽、個資法等罪。
柳采葳說，近日網友提醒，指她在國民黨主席選舉辯論前與郝龍斌合影，被惡意變造成與郝擁吻的ＡＩ影片，她感到錯愕、憤怒及難過，絕不姑息這樣的侮辱行為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言