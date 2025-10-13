聽新聞
陸網軍介選？鄭麗文陣營：拿出證據

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭李隆揆／台北報導

國民黨主席選舉進入關鍵倒數，各陣營積極衝刺。對於近期中共網軍介選疑雲，候選人郝龍斌昨表示，這三周內有四個假頻道發八十則短影音全攻擊他；候選人鄭麗文陣營表示，指控者要拿出證據；黨主席朱立倫則呼籲候選人團結，讓國民黨更強。

中廣前董事長趙少康日前質疑有境外網軍介選；國民黨主席候選人張亞中也說，若有候選人有關，應退黨。對於張亞中點名中共介選「毫無疑問是鄭麗文」，代表鄭麗文陣營的前立委李德維表示，選舉剩最後一周，大家應冷靜，不要人云亦云，張亞中其實是搭著趙少康記者會便車，但大家可以注意到，趙少康、郝龍斌都沒有直接指控，所以要指控的人還是要拿出證據，有幾分證據說幾分話。

郝龍斌昨受訪時表示「這件事我不清楚」，但在他參選後，非常多假帳號、假ＩＰ，都是在三周前成立，集中火力造謠、攻擊、抹黑，對他造成很大傷害；他不知道是誰，但拜託大家支持且幫助他，不要讓假訊息影響黨員投票，操控國民黨內部選舉。

候選人羅智強說，有當事人提出相關法律行動，就交給政府確定，查清源頭有無違法問題。

朱立倫呼籲大家加油，希望能平順選出下任黨主席；國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽受訪表示，任何不當的外部勢力介入，都不樂見。

此外，針對反罷免宣講收車馬費爭議，鄭麗文昨受訪未多談，僅表示希望全黨展現一致對外，絕對不在網內互打。李德維認為鄭「樹大招風」，相信黨員不會被小道消息所影響。郝龍斌則說，不清楚這個情況，過去他都是自己掏錢辦活動。

針對近日網路流傳郝龍斌與北市議員柳采葳接吻的變造影片，趙少康昨陪同柳采葳赴警局報案提告妨害名譽、個資法等罪。

柳采葳說，近日網友提醒，指她在國民黨主席選舉辯論前與郝龍斌合影，被惡意變造成與郝擁吻的ＡＩ影片，她感到錯愕、憤怒及難過，絕不姑息這樣的侮辱行為。

