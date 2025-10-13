聽新聞
鄭麗文自嘲像沙包 郝龍斌稱有「她」挺

聯合報／ 記者鄭媁陳秋雲余采瀅／連線報導
國民黨主席選舉昨天在台北市議會舉行政見發表會北部場，六位候選人卓伯源（左起）、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘及張亞中都出席並合影。記者林俊良／攝影
國民黨主席選舉昨天在台北市議會舉行政見發表會北部場，六位候選人卓伯源（左起）、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘及張亞中都出席並合影。記者林俊良／攝影

國民黨主席選舉本周六投票，昨天是選前最後星期天，北部場政見發表會登場，候選人再談二○二六地方大選。鄭麗文表示，若當選黨主席，二○二六一定要穩住北北基桃，翻轉南台灣。郝龍斌則喊出「顧北、穩中、強南」，若高雄、台南二都，拿不下一都，要辭職負責。今天上午在高雄，將舉辦最後一場政見說明會。

鄭麗文表示，黨主席選舉從未像此次受高度關注，過程感覺自己好像沙包，她深感忍辱負重，但歡喜做、甘願受，吃苦當吃補，希望展現團結、民主風度，不要網內互打。

郝龍斌昨在臉書發文，提到有個「她」希望他能參選黨主席，因為她明白「我老了，不會在她的從政之路上，刻意攪局，求官或入閣。」她雖表明不會公開表態支持他、又希望他參選，因為需要一個有一定政治輩分的人，協調贏得大選。

郝龍斌並未明確說明這位「她」是誰。但外界解讀是暗示台中市長盧秀燕力挺他出馬。中部藍營人士私下直指，這位「她」就是盧秀燕，郝龍斌此舉就是在「催票」。國民黨台中市黨部主委顏文正昨說不知道這件事情，自己過度解讀不好。

選戰進入倒數，是否引發棄保效應也引發關注。候選人羅智強昨天強調自己安心可靠、忠誠度高，世代承擔、戰鬥力強，都是黨員肯認他具備的價值；他也重申，自己絕不退選，絕不結盟，「要我退選憑什麼？我參選到底」，希望破謠言、爭支持。

政見會上，鄭麗文提及二○二六藍白合表示，國民黨在北北基執政可圈可點，「台北市有最帥的市長蔣萬安」，希望到時不要變三腳督、變數太多，能團結集中所有在野力量，挺蔣萬安順利連任；新北市她也有信心，因為有最優秀的候選人，國民黨長期在新北執政，歷久不衰，證明國民黨真正有治國能力。她說，未來一定要先穩住北北基桃，不能有任何狀況、要順利連任，也要深入翻轉南台灣，打破綠色魔咒。

郝龍斌喊出「顧北、穩中、強南」。他說，二○二六選舉，有立委柯志恩、謝龍介分別要參選高雄、台南市長，如果南二都拿不下一都，他要辭職下台負責。

此外，候選人卓伯源拋出要把聯合國總部遷到松山機場做特區；候選人蔡志弘提到，將全力協助蔣萬安，讓輝達海外總部落腳台北。候選人張亞中則質疑，在野黨不要講空話，兩岸需要政治對話、談判，但其他候選人目前的論述，顯然沒有充分準備。

