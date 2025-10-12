國民黨主席之爭！羅智強三度懇託高雄黨員 前鎮國宅人潮爆滿

國民黨黨主席候選人羅智強第三度到高雄爭取黨員支持，今晚在前鎮君毅正勤活動中心舉辦座談會，挺羅派立委高呼「不要談棄誰保誰」，防堵最後時刻棄保效應發酵。羅智強也重申，他是兩個價值的最大公約數，每一刻都把高雄的情感及恩惠放心上，最大心願是2026贏回高雄。

黨主席選舉18日投票，繼鳳山和樂餐廳、左營果貿社區之後，立委羅智強今晚在君毅正勤活動中心舉辦參選座談會，立委高金素梅、葉元之、徐巧芯、林倩綺，以及議員蔡武宏與劉德林、雙罷劫負責人徐尚賢等人到場支持，現場人潮爆滿，500張椅子全坐滿。

葉元之、徐巧芯等人推薦說，2026年選舉要到了，這次國民黨在高雄有最好的機會，羅智強提拔年輕人，總是在關鍵時刻出錢又出力，是可以團結立法院、團結國民黨的最好人選，不需要「棄誰保誰」。

羅智強說，高雄是他從政的起點，民進黨已經引起全民公憤，不然大罷免怎會32比0，最近美濃大峽谷也讓人民憤怒到極點 ，他若當選一定會把高雄當成重中之重的選區，努力贏回南台灣。