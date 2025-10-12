快訊

全員備戰！你的券商提醒了嗎？周一台股恐崩 周末急召營業員壓力測試

國民黨主席之爭！羅智強三度懇託高雄黨員 前鎮國宅人潮爆滿

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委羅智強今晚在君毅正勤社區活動中心舉辦座談會，支持者很熱情。記者徐白櫻／攝影
立委羅智強今晚在君毅正勤社區活動中心舉辦座談會，支持者很熱情。記者徐白櫻／攝影

國民黨黨主席候選人羅智強第三度到高雄爭取黨員支持，今晚在前鎮君毅正勤活動中心舉辦座談會，挺羅派立委高呼「不要談棄誰保誰」，防堵最後時刻棄保效應發酵。羅智強也重申，他是兩個價值的最大公約數，每一刻都把高雄的情感及恩惠放心上，最大心願是2026贏回高雄。

黨主席選舉18日投票，繼鳳山和樂餐廳、左營果貿社區之後，立委羅智強今晚在君毅正勤活動中心舉辦參選座談會，立委高金素梅、葉元之、徐巧芯、林倩綺，以及議員蔡武宏與劉德林、雙罷劫負責人徐尚賢等人到場支持，現場人潮爆滿，500張椅子全坐滿。

葉元之、徐巧芯等人推薦說，2026年選舉要到了，這次國民黨在高雄有最好的機會，羅智強提拔年輕人，總是在關鍵時刻出錢又出力，是可以團結立法院、團結國民黨的最好人選，不需要「棄誰保誰」。

羅智強說，高雄是他從政的起點，民進黨已經引起全民公憤，不然大罷免怎會32比0，最近美濃大峽谷也讓人民憤怒到極點 ，他若當選一定會把高雄當成重中之重的選區，努力贏回南台灣。

羅智強也重申，他參選黨主席不口出惡言，但近日飽受「棄羅保鄭」、「棄羅保郝」兩個流言困擾；這場選舉是「安心可靠、忠貞不二」及「世代交替、戰鬥力強」兩個價值的競爭，他認為這是好事，因為不管怎樣，他都是兩個價值的最大公約數，也是黨主席的最佳人選。

立委羅智強今晚在君毅正勤社區活動中心舉辦座談會，4立委、2議員現身相挺。記者徐白櫻／攝影
立委羅智強今晚在君毅正勤社區活動中心舉辦座談會，4立委、2議員現身相挺。記者徐白櫻／攝影
國民黨主席候選人羅智強再度到高雄爭取支持，今晚在君毅正勤活動中心舉辦座談會，4立委現身相挺。記者徐白櫻／攝影
國民黨主席候選人羅智強再度到高雄爭取支持，今晚在君毅正勤活動中心舉辦座談會，4立委現身相挺。記者徐白櫻／攝影
立委羅智強今晚在君毅正勤社區活動中心舉辦座談會，場面熱絡。記者徐白櫻／攝影
立委羅智強今晚在君毅正勤社區活動中心舉辦座談會，場面熱絡。記者徐白櫻／攝影

羅智強 國民黨

延伸閱讀

國民黨主席政見會…鄭提2026翻轉南台灣、郝說南高拿不下一都就辭職

國民黨主席選舉政見會台北場 候選人共談展望

國民黨主席之爭進入肉搏戰 高雄少壯派各為其主也陷分裂？

影／國民黨主席改選前黃金周 郝龍斌、羅智強出席華僑節大會

相關新聞

國民黨主席政見會…鄭提2026翻轉南台灣、郝說南高拿不下一都就辭職

國民黨主席選舉倒數，北部場政見發表會今下午登場。候選人鄭麗文表示，若當選黨主席，2026一定要穩住北北基桃，翻轉南台灣。...

揭密「饅頭問政」 郝龍斌：和韓國瑜、江啟臣討論這兩事

國民黨主席選舉18日投票，候選人郝龍斌昨貼出與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣「饅頭論政」影片，引發議論。郝龍斌今揭密，三人...

郝龍斌自揭「她」勸進參選 政壇直指「她」是盧秀燕

國民黨主席選舉進入倒數，黨內情勢愈趨詭譎。前台北市長郝龍斌今天在臉書發文，自述「是她要我參選」，並強調「她明白我老了，不...

國民黨主席之爭！羅智強三度懇託高雄黨員 前鎮國宅人潮爆滿

國民黨黨主席候選人羅智強第三度到高雄爭取黨員支持，今晚在前鎮君毅正勤活動中心舉辦座談會，挺羅派立委高呼「不要談棄誰保誰」...

郝龍斌說「她」希望我選黨主席 「她」是誰？答案呼之欲出

國民黨主席改選倒數6天，候選人郝龍斌今以「她」明白我老了，不會在「她」的從政之路上，刻意攪局，求官或入閣，且「她們知道、...

國民黨主席選舉政見會台北場 候選人共談展望

中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人卓伯源（左起）、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘及張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。