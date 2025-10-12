郝龍斌說「她」希望我選黨主席 「她」是誰？答案呼之欲出

國民黨主席改選倒數6天，候選人郝龍斌今以「她」明白我老了，不會在「她」的從政之路上，刻意攪局，求官或入閣，且「她們知道、非我不可」，並透露「她表明不會公開表態支持我，又希望我參選。」暗示台中市長盧秀燕力挺他出馬。國民黨台中市黨部主委顏文正對此未正面回應，僅說自己過度解讀不好。

郝龍斌今在臉書表示，嫌他老吧？他自己也覺得，該有不一樣的人生了。「直到她，不是他，希望我可以參選國民黨主席。」她明白他老了，不會在她的從政之路上，刻意攪局，求官或入閣。「我已過了那樣的年紀，也早已經歷那些職位，我也不會想安排自己的人馬，製造派系，不論在黨部，或是未來的政府。」

郝龍斌問，為什麼希望他參選？她們及他們需要一個有一定政治輩份的人，協調2026年地方選舉幾個艱困選區，找到德高望重的人贏得大選，順利藍白大局整合，走向2028之路。他也說，如果我只考慮到自己，我會毫不猶豫拒絕她。「她表明不會公開表態支持我，又希望我參選。」

這場黨主席之爭，盧秀燕始終未公開表態，郝龍斌文中多次點出「她」，並指「不會在她的從政之路上刻意攪局，求官或入閣」，盧被視為藍營最有力的下屆總統參選人，被外界解讀為郝在暗示自己是盧秀燕力挺的人選。

據了解，盧秀燕有私下請託議員支持郝龍斌。對此，顏文正表示，不知道這件事情，強調過度解讀不好。