郝龍斌自揭「她」勸進參選 政壇直指「她」是盧秀燕

國民黨主席選舉進入倒數，黨內情勢愈趨詭譎。前台北市長郝龍斌今天在臉書發文，自述「是她要我參選」，並強調「她明白我老了，不會刻意攪局、求官或入閣」，此一說法引發政壇關注。中部藍營人士私下直指，這位「她」就是台中市長盧秀燕，郝龍斌此舉就是在「催票！」

國民黨台中市黨團書記長李中說，盧秀燕就是支持郝龍斌，他這幾天也開始拜訪黨員及打電話為郝龍斌拜票，李中告訴黨員「支持盧秀燕，票投郝龍斌！」但盧秀燕是否請託力挺郝龍斌？李中不證實。

郝龍斌在文中感性表示，「老，正是她們要我參選的理由。」他說，「她」希望他出來競選主席，因為她明白他已過了權位與派系的年紀，不會在他人從政路上設卡、爭功或搶位；對方也表明，不會公開支持他，只希望能有一位政治資歷足夠的人，協調黨內，帶領藍營在總統與立委選戰中取得勝利。

郝龍斌進一步寫道，「嫌我老吧？我自己也覺得，該有不一樣的人生了。」但他坦言，正因為那位「她」的鼓勵，他願意承擔起黨的責任，重建團結。「我不會想安排自己的人馬，製造派系，不論在黨部，或是未來的政府。」他強調，參選不是為了職位，而是希望國民黨能重新凝聚。

這番話一出，引發黨內熱議。據了解，多名中部藍營地方人士私下推測，郝口中的「她」，正是近年黨內聲望居高不下的盧秀燕。

地方人士指出，郝與盧關係一向良好，兩人互動頗為密切，最近國民黨黨主席候選人人積極安排與盧秀燕「吃播」就是郝龍斌搶頭香。

盧在黨內向來以低調穩健著稱，即便有意見，也多透過私人溝通，不輕易公開表態，「這樣的語氣與行事風格，確實很像盧市長」。

不過，對於外界揣測，藍營立委與地方黨部人士多半低調回應。多位國民黨立委表示，並未接獲盧秀燕有任何明示或暗示的請託，盧本人也未對主席選舉公開發言。郝龍斌陣營稍晚回應，強調郝與盧關係良好，但「盧市長不會公開支持任何候選人」。

黨內觀察人士指出，郝此舉不僅拉近與中生代地方首長的距離，也暗藏政治訊號，形同「催票！」相較其他參選人主打改革與世代交替，郝以「老成穩重、不圖私利」為訴求，意在爭取中間及地方派系的信任。至於這位「她」究竟是否真為盧秀燕？當事人未出面證實，盧秀燕幕僚也拒絕評論，但已在藍營內部投下一枚震撼彈。