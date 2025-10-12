揭密「饅頭問政」 郝龍斌：和韓國瑜、江啟臣討論這兩事

國民黨主席選舉18日投票，候選人郝龍斌昨貼出與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣「饅頭論政」影片，引發議論。郝龍斌今揭密，三人主要討論黨主席該有的氣度、擔當，以及未來跟立法院合作模式、如何協助立委及黨團，將戰力發揮到極致。未來他會為立法院創造和爭取足夠的彈藥和底氣，對抗民進黨，奠定穩定安全、充滿機會及欣欣向榮的環境和未來。

郝龍斌說，國民黨是立法院的最大在野黨，透過過去一年順暢的藍白合作，成功爭取到普發一萬現金，以及從今年起，教師節、光復節、行憲紀念日都可以放假。更重要是大家合力擋下了大惡罷。

郝龍斌說，下一任黨主席，跟立院以及黨團合作至關重要，所以這場「饅頭問政」，他與韓國瑜、江啟臣主要討論黨主席該有的氣度、擔當，以及未來跟立法院合作模式、如何協助立委及黨團，將戰力發揮到極致。非常感謝兩位在黨主席選戰關鍵時刻，特地同框，為他打氣。

郝龍斌說，未來當選主席，他必定做到無私 ，讓2026、2028候選人及有需要的黨內同志得到最大支持，他會為立法院同仁創造和爭取足夠的彈藥和底氣，對抗民進黨，奠定穩定安全、充滿機會及欣欣向榮的環境和未來。

郝龍斌提到，在兩岸共榮及反對台獨的前提下，他促成上海台北雙城論壇及直航。只要對台灣有幫助的事，國民黨要盡力做，也要督促民進黨政府做，如同韓國瑜主持立法院議事，他當黨主席除了團結黨內，也要與不同黨派合作，推進對民眾好的政策，因為國民黨最樸素的目標，就是中華民國要變得越來越好。要比的，是國民黨和其他友黨，誰對台灣人民最好，最能讓民眾安居樂業。

郝龍斌說，他與各方都有和諧的關係，且有幾十年協調各方的經驗，2026和2028他會任勞任怨任罵，把大家團結起來，協助候選人們募款，跑地方、調度資源，贏回民眾對國民黨的信任，下架民進黨。