國民黨主席政見會 鄭麗文、郝龍斌皆提2026南台灣選情

國民黨主席選舉倒數，北部場政見發表會今下午登場。候選人鄭麗文表示，若當選黨主席，2026一定要穩住北北基桃，翻轉南台灣。候選人郝龍斌更喊出「顧北、穩中、強南」，2026選舉若高雄、台南二都，拿不下一都，要辭職下台負責。

鄭麗文表示，黨主席選舉從未受過如此高度關注，可見國民黨是全台最重要的政黨，中華民國的未來也全繫於國民黨。所有黨團都希望展現團結、民主風度，不要網內互打。最近她深感自己忍辱負重，選舉過程感覺自己好像沙包，但歡喜做、甘願受，吃苦當吃補。

提及2026藍白合，鄭麗文說，國民黨在北北基執政可圈可點，台北市有最帥的市長蔣萬安，希望到時不要變三腳督、變數太多，團結集中所有在野力量，挺蔣萬安順利連任；新北市她也有信心，因為有最優秀的候選人，國民黨長期在新北執政，歷久不衰，證明國民黨真正有治國能力。

鄭麗文說，未來一定要先穩住北北基桃，不能有任何狀況、要順利連任，也要深入翻轉南台灣，打破綠色魔咒。

候選人郝龍斌提到，這次選舉他有點失望、遺憾，各種流言、負面選舉、假民調，甚至網軍攻擊不斷，攻擊的主要對象就是他，所以他要在此澄清。針對外界指，他參選是因跟中廣前董事長趙少康、黨主席朱立倫密室協商。他以自己和父親郝柏村名義保證，自己兩年沒有在「公開場合」（應為口誤）見過朱立倫了，哪來的密室協商？

針對有傳言指他在大罷免沒出力，郝龍斌表示，大罷免第一場活動是趙少康跟「戰鬥藍」辦的，且邀請台中市長盧秀燕，也因為這第一場大罷免活動，讓國民黨氣勢馬上起來，他共去了15至20場反罷免助選與協助募款。這3周內有4個假頻道發80則短影音全攻擊他，他不知道是誰，但拜託大家支持且幫助他，不要讓假訊息影響黨員投票，操控國民黨內部選舉，絕對不讓外力介入得逞。