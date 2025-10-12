國民黨主席政見會 鄭麗文、郝龍斌皆提2026南台灣選情

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人鄭麗文（右起）、郝龍斌、羅智強，相鄰而坐，擦汗、整裝，準備上台。記者林俊良／攝影
國民黨主席選舉倒數，北部場政見發表會今下午登場。候選人鄭麗文表示，若當選黨主席，2026一定要穩住北北基桃，翻轉南台灣。候選人郝龍斌更喊出「顧北、穩中、強南」，2026選舉若高雄、台南二都，拿不下一都，要辭職下台負責。

鄭麗文表示，黨主席選舉從未受過如此高度關注，可見國民黨是全台最重要的政黨，中華民國的未來也全繫於國民黨。所有黨團都希望展現團結、民主風度，不要網內互打。最近她深感自己忍辱負重，選舉過程感覺自己好像沙包，但歡喜做、甘願受，吃苦當吃補。

提及2026藍白合，鄭麗文說，國民黨在北北基執政可圈可點，台北市有最帥的市長蔣萬安，希望到時不要變三腳督、變數太多，團結集中所有在野力量，挺蔣萬安順利連任；新北市她也有信心，因為有最優秀的候選人，國民黨長期在新北執政，歷久不衰，證明國民黨真正有治國能力。

鄭麗文說，未來一定要先穩住北北基桃，不能有任何狀況、要順利連任，也要深入翻轉南台灣，打破綠色魔咒。

候選人郝龍斌提到，這次選舉他有點失望、遺憾，各種流言、負面選舉、假民調，甚至網軍攻擊不斷，攻擊的主要對象就是他，所以他要在此澄清。針對外界指，他參選是因跟中廣前董事長趙少康、黨主席朱立倫密室協商。他以自己和父親郝柏村名義保證，自己兩年沒有在「公開場合」（應為口誤）見過朱立倫了，哪來的密室協商？

針對有傳言指他在大罷免沒出力，郝龍斌表示，大罷免第一場活動是趙少康跟「戰鬥藍」辦的，且邀請台中市長盧秀燕，也因為這第一場大罷免活動，讓國民黨氣勢馬上起來，他共去了15至20場反罷免助選與協助募款。這3周內有4個假頻道發80則短影音全攻擊他，他不知道是誰，但拜託大家支持且幫助他，不要讓假訊息影響黨員投票，操控國民黨內部選舉，絕對不讓外力介入得逞。

候選人羅智強說，選舉後期經常聽到棄保、結盟；然而，安心可靠、忠誠度高；世代承擔、戰鬥力強，這些價值很重要，他捍衛中華民國、反台獨立場從沒變過，當然要選羅智強，還需要猶豫嗎？他也呼籲支持者加強宣傳，羅智強絕不退選，絕不結盟，「要我退選憑什麼？我參選到底，」希望破謠言、爭支持。

中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人卓伯源（左起）、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘及張亞中都出席，發表會開始前6位交叉互握，開心合影。記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人卓伯源（左起）、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘及張亞中都出席，發表會開始前6位交叉互握，開心合影。記者林俊良／攝影

