新壽發2大點聲明！秉持初衷期待與北市府合作 成就輝達進駐

國民黨主席政見會 鄭麗文、郝龍斌皆提2026南台灣選情

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

國民黨主席選舉政見會台北場 候選人共談展望

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人卓伯源（左起）、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘及張亞中都出席，發表會開始前6位交叉互握，開心合影。記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人卓伯源（左起）、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘及張亞中都出席，發表會開始前6位交叉互握，開心合影。記者林俊良／攝影

中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人卓伯源（左起）、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘及張亞中都出席，發表會開始前6位交叉互握，開心合影。

鄭麗文指出，從未受過如此高度關注，可見國民黨是中華民國最重要政黨，盼展現團結、民主風度，不要網內互打，自己深感忍辱負重，感覺就像沙包，但歡喜做、甘願受。她還說，2026藍白合，台北市有最帥的蔣萬安市長，不要變三腳督，希望團結藍白在野力量挺蔣連任，新北市長也只有國民黨才有能力執政，未來做國民黨主席將穩住北北基桃，深入並翻轉南台灣，也盼國民黨重回年輕人最喜歡的政黨。

蔡志宏表示，若當選將以「二五諒解」，作為兩岸政治對話的新基礎；面對輝達（NVIDIA）用地爭議，他透露，今（2025）年7月底剛從美國NVIDIA總部返台，若執掌黨務，將全力協助輝達在台北市設立總部。

前彰化縣長卓伯源重申，他當選黨主席，黨員不用繳黨費，由他每年負責募款2000萬元；並在2年內讓30萬黨員成長到100萬。卓還說，要把聯合國的總部遷到松山機場作特區。

國民黨前副主席郝龍斌表示，他獲得黨內至少5位縣市首長的支持，跨世代提拔許多年輕世代，若未來出任黨主席後，將以「北要穩、中要強、南要贏」為策略布局，並以謝龍介與柯志恩為核心，力拚南二都的突破，「如果我們南部一都都拿不下來，我會辭職下台負責。」

張亞中表示，兩岸關係「堰塞湖」越積越厚，憂心2028以前會崩了，中國甚至可能開戰，質疑美國總統川普可能把台灣賣了，美方挑起衝突、跟中國打仗，民進黨會拒絕嗎？賴清德總統會拒絕嗎？質疑賴總統就是美國的「兒皇帝」。

羅智強發言強調，澄清謠言他是選民的最大公約數，絕不棄選。

中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，鄭麗文指出，從未受過如此高度關注，可見國民黨是中華民國最重要政黨，盼展現團結、民主風度，不要網內互打，自己深感忍辱負重，感覺就像沙包，但歡喜做、甘願受。記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，鄭麗文指出，從未受過如此高度關注，可見國民黨是中華民國最重要政黨，盼展現團結、民主風度，不要網內互打，自己深感忍辱負重，感覺就像沙包，但歡喜做、甘願受。記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人羅智強發言強調，澄清謠言他是選民的最大公約數，絕不棄選。記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人羅智強發言強調，澄清謠言他是選民的最大公約數，絕不棄選。記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人張亞中表示，兩岸關係「堰塞湖」越積越厚，憂心2028以前會崩了，中國甚至可能開戰，質疑美國總統川普可能把台灣賣了，美方挑起衝突、跟中國打仗，民進黨會拒絕嗎？賴清德總統會拒絕嗎？質疑賴總統就是美國的「兒皇帝」。記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人張亞中表示，兩岸關係「堰塞湖」越積越厚，憂心2028以前會崩了，中國甚至可能開戰，質疑美國總統川普可能把台灣賣了，美方挑起衝突、跟中國打仗，民進黨會拒絕嗎？賴清德總統會拒絕嗎？質疑賴總統就是美國的「兒皇帝」。記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人鄭麗文（右起）、郝龍斌、羅智強，相鄰而坐，擦汗、整裝，準備上台。記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人鄭麗文（右起）、郝龍斌、羅智強，相鄰而坐，擦汗、整裝，準備上台。記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，國民黨前副主席郝龍斌表示，他獲得黨內至少5位縣市首長的支持，跨世代提拔許多年輕世代，若未來出任黨主席後，將以「北要穩、中要強、南要贏」為策略布局，並以謝龍介與柯志恩為核心，力拚南二都的突破，「如果我們南部一都都拿不下來，我會辭職下台負責。」記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，國民黨前副主席郝龍斌表示，他獲得黨內至少5位縣市首長的支持，跨世代提拔許多年輕世代，若未來出任黨主席後，將以「北要穩、中要強、南要贏」為策略布局，並以謝龍介與柯志恩為核心，力拚南二都的突破，「如果我們南部一都都拿不下來，我會辭職下台負責。」記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人卓伯源、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘及張亞中都出席，發表會結束後候選人和與會選監委員相互握手。記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人卓伯源、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘及張亞中都出席，發表會結束後候選人和與會選監委員相互握手。記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人蔡志宏表示，若當選將以「二五諒解」，作為兩岸政治對話的新基礎；面對輝達（NVIDIA）用地爭議，他透露，今（2025）年7月底剛從美國NVIDIA總部返台，若執掌黨務，將全力協助輝達在台北市設立總部。記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人蔡志宏表示，若當選將以「二五諒解」，作為兩岸政治對話的新基礎；面對輝達（NVIDIA）用地爭議，他透露，今（2025）年7月底剛從美國NVIDIA總部返台，若執掌黨務，將全力協助輝達在台北市設立總部。記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人前彰化縣長卓伯源重申，他當選黨主席，黨員不用繳黨費，由他每年負責募款2000萬元；並在2年內讓30萬黨員成長到100萬。卓還說，要把聯合國的總部遷到松山機場作特區。記者林俊良／攝影
中國國民黨黨主席選舉今天在台北市議會舉行北部場候選人政見發表會，候選人前彰化縣長卓伯源重申，他當選黨主席，黨員不用繳黨費，由他每年負責募款2000萬元；並在2年內讓30萬黨員成長到100萬。卓還說，要把聯合國的總部遷到松山機場作特區。記者林俊良／攝影

