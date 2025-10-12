國民黨主席選舉倒數 外部勢力干擾、棄保成變數

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨黨主席選舉高雄場政見發表會明天上午在君毅正勤活動中心舉辦。圖／高市黨部提供
國民黨主席選舉倒數5天，各陣營積極衝刺，6位候選人今出席政見發表會北部場。對於近期被指中共網軍介選紛擾，國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽表示，因為是黨內選舉，希望黨員充分自主決定，任何不當的外部勢力介入都不樂見，所幸，目前沒看到有棄保情況發生。

黨主席選舉黃金周，各方候選人行程滿檔，今上午除出席全球華僑節慶祝大會，下午有北部政見說明會。候選人鄭麗文另舉辦新北黨代表座談會；郝龍斌則出席「藍晒圖：重構國民黨的時代倡議」新書發表會。而明天上午在高雄君毅正勤活動中心則將舉辦最後一場官方政見說明會。

對於被指反罷免宣講收車馬費爭議，鄭麗文會前受訪未多談，僅表示，選舉到了倒數關頭剩下5天，希望全黨展現一致對外，她只會堅定所有意志，全力以赴，「人在做天在看，歡喜做甘願受」，絕對不在網內互打，要展現團結最好的氛圍。

郝龍斌則提及，近三周內出現有非常多假帳戶、假頻道，有4個頻道、80部短影音到處流傳，都是錯假訊息，攻擊他，到底是什麼樣的團隊有這樣的技術資金從事這樣的工作，「為何要這麼怕郝龍斌當選？」希望相關單位能查清楚。

選前倒數關頭，棄保效應是否浮現，引發關注。戴錫欽受訪表示，目前沒有聽到棄保狀況發生，6位主席候選人都是黨內一時之選，學經歷各方面都優秀，也非常忠黨愛國，希望所有黨員能秉持理智判斷，選出下階段最適合的黨領導人。

政見發表會 國民黨

