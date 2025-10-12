「她」是誰？郝龍斌：「她」希望我選黨主席 但表明不會公開支持

國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今天在臉書表示，「老，正是她們要我參選的理由」，其中提到「她」希望他能參選黨主席，因為她明白「我老了，不會在她的從政之路上，刻意攪局，求官或入閣。」她表明不會公開表態支持他、又希望他參選，因為需要一個有一定政治輩份的人，協調贏得大選。

郝龍斌說，嫌他老吧？他自己也覺得，該有不一樣的人生了。「直到她，不是他，希望我可以參選國民黨主席。」她明白他老了，不會在她的從政之路上，刻意攪局，求官或入閣。「我已過了那樣的年紀，也早已經歷那些職位，我也不會想安排自己的人馬，製造派系，不論在黨部，或是未來的政府。」

郝龍斌問，為什麼希望他參選？她們及他們需要一個有一定政治輩份的人，協調2026年地方選舉幾個艱困選區，找到德高望重的人贏得大選，順利藍白大局整合，走向2028之路。

他說，老的好處還有一個，他有被討厭的勇氣，知道自己為什麼而來，何時該走。老，還有另一個大好處，看盡江湖各路戲碼，也懂得接受各種不同掌聲或攻訐。到了一定年齡，不只耳順，還心空。

郝龍斌說，他本已開始自己下一個人生目標。但當「她」開口時，他也詢問了幾位自認為比自己適合的人，例如趙少康，趙和他一樣也陷入天人交戰。「請相信我，如果可以，我們會歡欣迎接世代交替，在台下给予掌聲。」如果他只考慮到自己，會毫不猶豫拒絕她。

郝龍斌坦言，「她」表明不會公開表態支持他，又希望他參選。這樣晚起步的選戰，實在太困難。但他一生的價值觀受到父親的影響非常大。父親一生保衛中華民國，從823炮彈飛過他的耳邊，他繼續奮戰，他的雙手雙足，緊緊握住武器，因為後面的島嶼是中華民國的最後退路。

郝龍斌說，自小父親教導子女們永遠記得把國家興亡放在首位，不是自己的權勢地位。他當上參謀總長時，把他叫到辦公室，當時他已在台大任職，不知道什麼大事。結果父親把辦公室的同仁召集一起表明，「這是我的兒子，他如果打電話來辦公室，不要理會他。當總長的是我，他只是我在家中的兒子。⋯公私必須分明。」

郝龍斌說，這就是他們的家教，不使用特權，但如果國家需要他站出來，就沒有「逃兵」兩個字，只有戰勝或戰死沙場。

郝龍斌提到，許多國民黨員如今被司法拘留，許多軍中長輩憤怒自己的中國人認同被打壓，不能大聲喊出他們的心聲。這些現象，請相信他，只有政黨輪替才能改變，才能還給大家公道。不是在黨主席的辯論場上，情緒得到出口而已。

提及太太，郝龍斌說，她一開始非常反對他出來競選黨主席，希望珍惜難得的平靜生活，為什麼還要擔起這麼辛苦的責任。他坦白，自己沒有個人算計，且有藍圖和執行力，可以改造國民黨，栽培專業優秀的人，贏得2026和2028的選舉，翻轉過去十年來被民進黨對外帶向戰爭邊緣，對內鬥爭分化的沉淪命運。

郝龍斌說，在說服妻子的過程，也是說服他自己。參選的同志都很優秀，幾位也更年輕。但他清楚，他們還不到放下權力渴望，爭取更多權柄榮耀的時刻，這會對2028國民黨眾望所歸的候選人，造成困擾。他們或許也還不足以協調地方優秀人選，披上戰袍，為2026贏得選舉，重點可能不只是年齡不夠，而是從政資歷。

郝龍斌說，美國總統雷根參選時，人們笑他老，他幽默以對，「我不想提我的年齡，因為我怕它突顯你們的經驗不足。」他不做逃兵，不怕被笑老，只怕自己留戀安逸的生活，結果眼睜睜看著大局如2024年又崩壞一次，然後悔恨自己的自私。

「完成這些工作之後，我什麼都不求，只求無愧。我不會介入總統選舉，只會輔選。我不會安插自己的人馬選縣市長，選立委，尤其不分區委員。我只幫國民黨找最適合的人選。」郝龍斌說，因為他老了，看盡幾代權力更迭，知道這些東西最終都會隨著時間化成灰燼。

郝龍斌說，只要下架操弄權力的民進黨，還給台灣社會一個正常的執政團隊，他的任務就完成了。過去國民黨的失敗，經常來自於主其事者私心太重，有自己心中的另外盤算。國民黨已經連輸3次，退無可退。尤其2024年，該贏未贏，這次絕對不能再犯相同的錯誤。