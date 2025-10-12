國民黨主席之爭進入肉搏戰 高雄少壯派各為其主也陷分裂？
國民黨黨主席選舉18日投開票，近日接連傳出大陸介選爭議，張亞中點名鄭麗文。參選全國黨代表、高雄市青工會總會長李昶志發文喊團結，不滿黨內互打，看了心寒。團結一文引起外界關注，其他黨代表有「異見」，但呼籲綠營不要見縫插針、見獵心喜。
6名候選人之間的競爭愈來愈激烈，羅智強今晚將再度到高雄爭取黨員支持，另外高雄場政見發表會明天上午10時在前鎮君毅正勤活動中心壓軸登場。
此次選舉，羅智強、鄭麗文及郝龍斌都先後到鳳山、左營及前鎮等國民黨鐵票區爭取支持，議員李雅靜、前議員陳若翠現身羅智強說明會，議員邱于軒及白喬茵力挺郝龍斌，前立委張顯耀現身鄭麗文果貿造勢場。然而，王金平子弟兵議員陸淑美及曾任議長的曾麗燕等大咖未公開表態。
青年支持者部分，曾參選前鎮小港區議員的陳識明輔選羅智強，曾擔任韓國瑜、洪秀柱幕僚的高雄市青工會總會長李昶志是鄭麗文派，曾陪同鄭麗文登記參選。
李昶志昨在臉書發文呼籲團結，提及「本來應該從從容容、游刃有餘，專注對付真正的對手，現在卻是匆匆忙忙連滾帶爬。不是被外敵追趕，而是被自己人絆倒」；明明只是內部選舉，卻殺紅了眼，彷彿不是在選領導人，而是在清算仇人。
李昶志以「刀刀見骨」形容這次黨主席選舉，因身兼高雄市青工會總會長職務，發言後引起不小波瀾，黨內也有人不以為然，並認為李的此番發言反讓綠營有操作空間，他代表個人立場發言，不是代表青工會。
李昶志解釋，他個人確實支持鄭麗文，但他的團結說有感而發，大家如果記得，過去賴清德也曾向蔡英文喊話，希望蔡的網軍饒過他，不過賴蔡選完後仍可攜手合作，「 民進黨具有這樣的復原能力，國民黨有嗎？」現在外界對國民黨觀感提升，應該把握時機給大家更好印象，不要再互相批評。
