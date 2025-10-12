快訊

車輪餅、三明治…拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中還有現做的

獨／「拜託找我的神主牌」鏟子超人真的奮力挖出土 現場爆歡呼

公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國民黨主席改選前黃金周 郝龍斌、羅智強出席華僑節大會

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
國民黨主席候選人羅智強上午前往張榮發基金會出席第73屆華僑節大會，表示當「中國」涉及政治意涵時，對我們的解釋這個「中國」就是「中華民國」。記者黃義書／攝影
國民黨主席候選人羅智強上午前往張榮發基金會出席第73屆華僑節大會，表示當「中國」涉及政治意涵時，對我們的解釋這個「中國」就是「中華民國」。記者黃義書／攝影

前總統馬英九國民黨主席朱立倫、國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強與代表鄭麗文的前立委李德維等人，上午前往張榮發基金會出席第73屆華僑節大會。

國民黨主席將在10月18日改選投票，新任黨主席也將在11月1日第22屆全代會中進行交接。對於曾表態力挺羅智強參選國民黨主席，又在另一候選人郝龍斌前往拜會時稱「我這邊你不用擔心」的前總統馬英九，在出席華僑節大會時先被問及看好誰當選主席時沒有回應，離去時又被問及黨主席支持誰？馬英九指著自己笑而未正面回應。

國民黨主席選舉傳出中國網軍介入，在國民黨的內戰愈演愈烈，針對日前鄭麗文兩岸政策與國族認同引熱議。對此郝龍斌表示，我們講的「中國」，有文化的中國，與政治的中國。文化的中國我們是同源、同種、同文化，所以當然我們是中國人。政治的中國，在國籍的認同我們當然是中華民國，郝龍斌進一步指出，所以我們應該講「我是中國人，我也是台灣人」，郝龍斌強調我的「中國」是「中華民國」。

而羅智強對「中國人」的回應表示，中國在血源與文化的意涵，蔡英文也說過她是「中國人」、李登輝也說過他是「中國人」。羅智強表示當「中國」涉及政治意涵時，對我們的解釋這個「中國」就是「中華民國」，這也是最合於一中憲法以及我們中華民國憲法架構下。

前總統馬英九上午前往張榮發基金會出席第73屆華僑節大會時，被問及看好誰當選黨主席，微笑沒有回應，離去時又被問及黨主席支持誰？馬英九指著自己，笑而未正面回應。記者黃義書／攝影
前總統馬英九上午前往張榮發基金會出席第73屆華僑節大會時，被問及看好誰當選黨主席，微笑沒有回應，離去時又被問及黨主席支持誰？馬英九指著自己，笑而未正面回應。記者黃義書／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌（中）上午前往張榮發基金會出席第73屆華僑節大會，對「我們是中國人」一事表示，我們講的「中國」，有文化的中國，與政治的中國。文化的中國我們是同源、同種、同文化，所以當然我們是中國人。政治的中國，在國籍的認同我們當然是中華民國。記者黃義書／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌（中）上午前往張榮發基金會出席第73屆華僑節大會，對「我們是中國人」一事表示，我們講的「中國」，有文化的中國，與政治的中國。文化的中國我們是同源、同種、同文化，所以當然我們是中國人。政治的中國，在國籍的認同我們當然是中華民國。記者黃義書／攝影
前總統馬英九（左）、國民黨主席朱立倫（中）上午前往張榮發基金會出席第73屆華僑節大會。記者黃義書／攝影
前總統馬英九（左）、國民黨主席朱立倫（中）上午前往張榮發基金會出席第73屆華僑節大會。記者黃義書／攝影

中華民國憲法 國民黨 馬英九 郝龍斌 黨主席

延伸閱讀

國民黨主席選舉傳中國介入 朱立倫：6候選人要更團結

鄭麗文助講反罷免有領車馬費？ 郝龍斌：我都掏錢辦活動

與韓國瑜「饅頭論政」 郝龍斌：未來一同解決國政「堰塞湖」

跟韓國瑜、江啟臣「饅頭論政」 郝龍斌：贏下2026、2028此生願已了

相關新聞

國民黨主席之爭進入肉搏戰 高雄少壯派各為其主也陷分裂？

國民黨黨主席選舉18日投開票，近日接連傳出大陸介選爭議，張亞中點名鄭麗文。參選全國黨代表、高雄市青工會總會長李昶志發文喊...

【即時短評】國民黨可以友中 但黨主席背後「有中」該當如何？

此次國民黨主席選舉，在現任主席朱立倫確定交棒，台中市長盧秀燕堅持不參選的情況下，雖缺乏政治明星的加持，但因涉及明年乃至2...

影／國民黨主席改選前黃金周 郝龍斌、羅智強出席華僑節大會

前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強與代表鄭麗文的前立委李德維等人，上午前往張榮發基金會出席第...

鄭麗文助講反罷免有領車馬費？ 郝龍斌：我都掏錢辦活動

國民黨主席選舉投票倒數，候選人鄭麗文遭爆於反罷免期間助講時在部分場次收取車馬費，引發質疑。鄭麗文陣營代表人、前立委李德維...

大陸網軍介入藍主席選舉？ 鄭麗文陣營：指控要有證據

國民黨主席選舉進入關鍵倒數，中廣前董事長趙少康昨天質疑有境外網軍介選；國民黨主席候選人張亞中也說，若有候選人有關應退黨。...

與韓國瑜「饅頭論政」 郝龍斌：未來一同解決國政「堰塞湖」

國民黨主席候選人郝龍斌昨晚發出最新影片，當中與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣「饅頭論政」，引發討論。郝龍斌今早表示，他們昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。