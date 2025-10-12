聽新聞
影／國民黨主席改選前黃金周 郝龍斌、羅智強出席華僑節大會
前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強與代表鄭麗文的前立委李德維等人，上午前往張榮發基金會出席第73屆華僑節大會。
國民黨主席將在10月18日改選投票，新任黨主席也將在11月1日第22屆全代會中進行交接。對於曾表態力挺羅智強參選國民黨主席，又在另一候選人郝龍斌前往拜會時稱「我這邊你不用擔心」的前總統馬英九，在出席華僑節大會時先被問及看好誰當選主席時沒有回應，離去時又被問及黨主席支持誰？馬英九指著自己笑而未正面回應。
國民黨主席選舉傳出中國網軍介入，在國民黨的內戰愈演愈烈，針對日前鄭麗文兩岸政策與國族認同引熱議。對此郝龍斌表示，我們講的「中國」，有文化的中國，與政治的中國。文化的中國我們是同源、同種、同文化，所以當然我們是中國人。政治的中國，在國籍的認同我們當然是中華民國，郝龍斌進一步指出，所以我們應該講「我是中國人，我也是台灣人」，郝龍斌強調我的「中國」是「中華民國」。
而羅智強對「中國人」的回應表示，中國在血源與文化的意涵，蔡英文也說過她是「中國人」、李登輝也說過他是「中國人」。羅智強表示當「中國」涉及政治意涵時，對我們的解釋這個「中國」就是「中華民國」，這也是最合於一中憲法以及我們中華民國憲法架構下。
