【即時短評】國民黨可以友中 但黨主席背後「有中」該當如何？

此次國民黨主席選舉，在現任主席朱立倫確定交棒，台中市長盧秀燕堅持不參選的情況下，雖缺乏政治明星的加持，但因涉及明年乃至2028年總統大選，已變成台灣政壇近期「不受重視卻不能無視的議題」；不過，近日黨主席候選人張亞中及「戰鬥藍」領袖趙少康掀起的中共介選的問題，卻值得深思。

友中，是國民黨自前總統馬英九在擔任主席起定下的政策立場，但也因為與民進黨抗中立場的差異，讓國民黨多年來不斷被扣上紅帽子，成為每次選戰的緊箍咒；雖然從歷次選舉到近期的大罷免觀察下來，在國民黨從政黨員刻意對中國議題保持一定程度距離下，這個緊箍咒對選情影響，已經逐漸降低，甚至因為操作過度，而反噬民進黨。

但不可忽略的是，國民黨因為黨員結構關係，各候選人對「中國議題」始終無法迴避。尤其國民黨員黨員超過30萬人，其中有3分之2是65歲以上的資深黨員；這些黨員中，不僅對中國大陸有著無法割捨的情感，甚至對「統一」的期待，高過「民主價值」。這也使得每次國民黨主席選舉，都必須面對「深藍」與「中間路線」的抉擇。

更進一步看，擔任國民黨主席者，始終必須要面對政黨競爭下的黨外選舉，因此一方面要面對可能是「深藍」的黨員結構，另方面又必須向中間靠攏，以爭取在選戰中或得認同。而這次新主席首當其衝的，就是2026年九合一大選。如果黨主席認同的「中國」，能夠被輕易曲解為「中共統治下的中國」，而不是「中華民國的中國」，國民黨好不容易甩掉、淡化的紅帽子，恐怕就會再被戴回。

這也就是張亞中、趙少康甘冒「黨內互打」，甚至是自揭家醜所反映出來憂慮。因為這已不只是黨主席勝負的問題，如果特定黨主席候選人真的是在「中共介選」下當選國民黨主席，國民黨不但會從「友中」，變成背後「有中」，而且想當然耳，未來中共將可國民黨背後發揮「實質影響力」，也讓國民黨的「中國」概念質變。這甚至就不單純是國民黨政黨發展的問題。

也因此，國民黨員應該好好思考，此次黨主席選舉的「境外勢力介選」質疑，倘若是真的，就不只是「網路言論自由」的問題，而是國民黨乃至台灣民主的生存發展問題。而對於這樣可能的危機，除了「黨員當自強」、「做出明確的選擇」，辦理黨務的黨中央，也應該要有明確的立場。