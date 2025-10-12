國民黨主席選舉傳中國介入 朱立倫：6候選人要更團結

國民黨主席選舉傳出中國介入引發關注，黨主席朱立倫今天說，希望黨主席選舉的6位候選人讓國民黨更團結、更強，他已多次強調，希望能平順選出下任國民黨黨主席。

華僑節大會今天上午在張榮發基金會舉行，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市副市長林奕華、國民黨立委許宇甄，以及正在競選黨主席的候選人郝龍斌、羅智強等人皆出席，另一位候選人鄭麗文則由前立委李德維代表出席。

郝龍斌稱有鋪天蓋地的網軍散布不實謠言攻擊他，中廣前董事長趙少康昨天也說，國民黨主席選舉是國民黨家務事，卻引起大陸排山倒海介入，希望大陸官方制止。

朱立倫在受訪時被問到黨主席選舉傳出有境外勢力介選一事表示，希望黨主席選舉6位候選人讓國民黨更團結、更強，對他來說就是大家加油，希望能平順選出下任黨主席。

至於民進黨立委呼籲國民黨正視國安問題，修正相關法案，朱立倫認為，國民黨最重視的就是國家安全，國家安全不分黨派，尤其對台灣而言，要共同守護中華民國，只要跟國安相關，不從個別政黨、特定立場考量，只要整體對中華民國有利，所有國安法案、預算一定全力支持。

針對張亞中點名鄭麗文涉及境外勢力介選，郝龍斌則說不清楚，但確實觀察到網路輿論出現異常，自他宣布參選以來，看到非常多假帳號集中火力造謠攻擊抹黑，這些帳號大多在3週前才剛成立，而且對他造成很大的傷害，這是事實。

李德維則說，國民黨主席選舉剩下最後一週，大家應冷靜下來，若要指控別人必須拿出證據，不要人云亦云，有幾分證據說幾分話。

羅智強表示，境外力量介入國內政治或選舉已有法律規範，現在有當事人提出相關的法律行動，就交給政府確定，查清楚到底源頭是什麼，有無違法的問題。