鄭麗文助講反罷免有領車馬費？ 郝龍斌：我都掏錢辦活動

國民黨主席選舉投票倒數，候選人鄭麗文遭爆於反罷免期間助講時在部分場次收取車馬費，引發質疑。鄭麗文陣營代表人、前立委李德維回應，相信黨員不會被小道消息所影響，就讓黨員用投票抉擇；國民黨主席候選人郝龍斌則說，他不清楚該情況，但他過去都是自己掏錢辦活動。

李德維表示「我覺得是樹大招風啦」，但相信黨員們非常有智慧，不會被這種放話或是小道消息所影響，投票日很快就到了，就讓黨員用選票來抉擇。

郝龍斌則說不清楚有這事，不過他都是反過來自己付錢，還自掏腰包辦活動，像反罷免第一場活動在榮星花園，就是他與中廣前董事長趙少康辦的，不只是主辦方自費，連來的人都是自動自發過來，完全沒動員，結果當天人潮洶湧，也幫反罷免打出非常好的第一炮。