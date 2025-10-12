快訊

車輪餅、三明治…拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中還有現做的

獨／「拜託找我的神主牌」鏟子超人真的奮力挖出土 現場爆歡呼

公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文助講反罷免有領車馬費？ 郝龍斌：我都掏錢辦活動

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文陣營代表、前立委李德維。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席候選人鄭麗文陣營代表、前立委李德維。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選舉投票倒數，候選人鄭麗文遭爆於反罷免期間助講時在部分場次收取車馬費，引發質疑。鄭麗文陣營代表人、前立委李德維回應，相信黨員不會被小道消息所影響，就讓黨員用投票抉擇；國民黨主席候選人郝龍斌則說，他不清楚該情況，但他過去都是自己掏錢辦活動。

李德維表示「我覺得是樹大招風啦」，但相信黨員們非常有智慧，不會被這種放話或是小道消息所影響，投票日很快就到了，就讓黨員用選票來抉擇。

郝龍斌則說不清楚有這事，不過他都是反過來自己付錢，還自掏腰包辦活動，像反罷免第一場活動在榮星花園，就是他與中廣前董事長趙少康辦的，不只是主辦方自費，連來的人都是自動自發過來，完全沒動員，結果當天人潮洶湧，也幫反罷免打出非常好的第一炮。

國民黨主席候選人羅智強則說，這還是要由當事人來說，不過以他經驗，像他過去辦活動，是委託辦理宣講會，就用當中款項支付，他不會去過問當中細項。國民黨主席朱立倫也說，他並不清楚，但最重要的還是希望大家這次的選舉加油，團結勝選。

國民黨主席候選人郝龍斌今早出席「第73屆全球華僑節慶祝大會」，並於會前接受媒體聯訪時回應。記者李成蔭／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌今早出席「第73屆全球華僑節慶祝大會」，並於會前接受媒體聯訪時回應。記者李成蔭／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席候選人郝龍斌。圖／聯合報系資料照片

國民黨 反罷 黨主席 鄭麗文 郝龍斌

延伸閱讀

大陸網軍介入藍主席選舉？ 鄭麗文陣營：指控要有證據

影像遭變造柳采葳提告 他點名鄭麗文迄今未譴責深偽影像：非常不以為然

與韓國瑜「饅頭論政」 郝龍斌：未來一同解決國政「堰塞湖」

跟韓國瑜、江啟臣「饅頭論政」 郝龍斌：贏下2026、2028此生願已了

相關新聞

國民黨主席之爭進入肉搏戰 高雄少壯派各為其主也陷分裂？

國民黨黨主席選舉18日投開票，近日接連傳出大陸介選爭議，張亞中點名鄭麗文。參選全國黨代表、高雄市青工會總會長李昶志發文喊...

【即時短評】國民黨可以友中 但黨主席背後「有中」該當如何？

此次國民黨主席選舉，在現任主席朱立倫確定交棒，台中市長盧秀燕堅持不參選的情況下，雖缺乏政治明星的加持，但因涉及明年乃至2...

影／國民黨主席改選前黃金周 郝龍斌、羅智強出席華僑節大會

前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強與代表鄭麗文的前立委李德維等人，上午前往張榮發基金會出席第...

鄭麗文助講反罷免有領車馬費？ 郝龍斌：我都掏錢辦活動

國民黨主席選舉投票倒數，候選人鄭麗文遭爆於反罷免期間助講時在部分場次收取車馬費，引發質疑。鄭麗文陣營代表人、前立委李德維...

大陸網軍介入藍主席選舉？ 鄭麗文陣營：指控要有證據

國民黨主席選舉進入關鍵倒數，中廣前董事長趙少康昨天質疑有境外網軍介選；國民黨主席候選人張亞中也說，若有候選人有關應退黨。...

與韓國瑜「饅頭論政」 郝龍斌：未來一同解決國政「堰塞湖」

國民黨主席候選人郝龍斌昨晚發出最新影片，當中與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣「饅頭論政」，引發討論。郝龍斌今早表示，他們昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。