大陸網軍介入藍主席選舉？ 鄭麗文陣營：指控要有證據

國民黨主席選舉進入關鍵倒數，中廣前董事長趙少康昨天質疑有境外網軍介選；國民黨主席候選人張亞中也說，若有候選人有關應退黨。國民黨主席候選人郝龍斌表示，近期他確實受到很多攻擊；國民黨主席候選人鄭麗文陣營代表李德維則說，指控要有證據，不要人云亦云。

趙少康昨天表示，大量疑似來自中國大陸的YouTube頻道，散發攻擊郝龍斌甚至他的消息；黨主席選舉是國民黨家務事，卻引起大陸排山倒海的介入，希望大陸官方制止，如果大陸官方縱容就是介入。候選人張亞中也點名，若有候選人與此事有關，應退選、退黨。

今天有眾多候選人及國民黨人士出席「第73屆全球華僑節慶祝大會」，並於會前受訪。郝龍斌表示，他不清楚，但在他參選後有非常多假帳號、假IP都是在三周前成立，集中火力造謠、攻擊、抹黑他，很多不是事實的事情因此廣為流傳，對他造成很大傷害，這是事實。

李德維認為，選舉剩最後一周，大家應冷靜，要指控別人的人，要自己拿出證據，而不要人云亦云。張亞中其實是搭著趙少康記者會便車，但大家可以注意到，趙少康、郝龍斌都沒有直接指控，所以要指控的人還是要拿出證據，有幾分證據說幾分話。

朱立倫則說，還是希望黨主席選舉的6位候選人讓國民黨更團結、讓國民黨更強，大家加油，希望能夠平順地選出下一任黨主席。前總統馬英九也到場，會前被追問誰是適任的國民黨主席，他比了個鬼臉及動作；會後再被追問，他則將手指向自己。

另外，民進黨對此批評，與其只會究責政府，不如停止阻擋國安相關法案。朱立倫表示，國民黨最重視的就是國家安全，只要不是從個別政黨或者特定立場考量，所有國安相關法案或國安預算，國民黨一定全力支持。