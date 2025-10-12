網傳AI深偽影片柳采葳報案 警初判為境外IP

快訊

中央社／ 台北12日電

有網路AI影片將國民黨主席候選人郝龍斌和台北市議員柳采葳在辯論前的自拍合影，惡意作成2人擁吻。她今天到警局提告；北市警方受理偵辦，目前初步研判應為境外IP所為。

國民黨市議員柳采葳上午在中廣前董事長趙少康陪同下，到台北市警察局中山分局報案提告。

柳采葳會前受訪表示，今天來報案的目的，最主要就是絕不姑息這樣的侮辱性介選行為，用AI變造手法，自己已非第1個受害者，但她也絕不會容忍這種事情發生，不只是對女性政治人物影響很大，甚至對整個國民黨傷害也很大。

她說，自己今天一定會報案、提告，最主要是要告訴背後影武者、黑手，不管是國民黨選舉或她個人，絕不容許用這種AI變造方式，進行人身攻擊。

趙少康也說，影片一看就知道是用照片變造，這很下流、下三濫手法，不管是對女性政治人物或一般女性，都是很大的羞辱，這樣散佈很可惡。

話鋒一轉，趙少康表示，自己並未點名國民黨主席候選人鄭麗文，但她昨天受訪提到網路言論不應上升到國安問題，自己對這點不以為然，「網路雖然有自由，但也不可影響到別人的自由、權益，甚至不能誹謗、污衊或抹黃別人」，這不是網路自由和網路自由，這是違法的。

他認為，網路也不能無限上綱，尤其這種跨境網路問題牽涉到兩岸之間，若不是國安問題，什麼才叫國安問題。若發動大規模網路攻擊和誹謗去左右選情，這才是最大的國安問題。

針對民進黨質疑國民黨以前怎麼不講話。趙少康表示，依自己角度而看，以前只是小打小鬧，這次是大吵大鬧、千軍萬馬奔騰而來，因為運用AI技術發展，這可能只是開始，未來可能會越來越嚴重，全國都應嚴肅正視此問題。

同時，也請鄭麗文公開呼籲、制止這種網路行為和攻擊；中國大陸國務院台灣事務辦公室也應制止這種行為，否則放縱就是有意介選。

趙少康建議，國民黨主席朱立倫應召集6名候選人，嚴厲警告不可作此事，若背後有任何勢力支持也應切斷，否則要取消參選資格，否則如此下去國民黨大亂、天下大亂。

隨後，警方受理報案，目前全案將朝涉妨害名譽、個資法和不實性影像等罪偵辦，初步研判應為境外IP所為。

