與韓國瑜「饅頭論政」 郝龍斌：未來一同解決國政「堰塞湖」

國民黨主席候選人郝龍斌昨晚發出最新影片，當中與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣「饅頭論政」，引發討論。郝龍斌今早表示，他們昨天主要就是談黨主席的氣度跟擔當，也論及國民黨主席未來要與立法院合作的事項；郝龍斌也呼應「隱形堰塞湖」的論點，表示未來黨中央、黨團要協助民眾解決相關「堰塞湖」問題。

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人郝龍斌昨晚在臉書貼出，他和韓國瑜、江啟臣「饅頭論政」，他說知道自己是國民黨現在最需要的主席，如果不貢獻己力，會對不起自己。郝龍斌今早出席「第73屆全球華僑節慶祝大會」，並於會前接受媒體聯訪時回應。

郝龍斌回應，他們主要就是談一下黨主席的氣度跟擔當，另外也談了一些未來黨主席跟立法院要合作的事項，以及怎麼協助立委們、國民黨團，把整個戰力發揮到極致，當然韓國瑜也談了現在國政上的問題，包括國政上幾個「堰塞湖」，希望未來國民黨中央跟國民黨團可以配合，協助民眾解決相關堰塞湖問題，來反映民眾心聲。