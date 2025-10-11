聽新聞
推動國共會 郝龍斌提對等尊嚴 鄭麗文盼對話和解

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨主席選舉前最後一場辯論會昨在中天電視舉行，候選人蔡志弘（左起）、張亞中、郝龍斌、羅智強、鄭麗文開始前一同合影。圖／中天新聞提供
國民黨主席選舉前最後一場辯論會昨在中天電視舉行，候選人蔡志弘（左起）、張亞中、郝龍斌、羅智強、鄭麗文開始前一同合影。圖／中天新聞提供

國民黨主席選舉昨天進行最後一場電視辯論會。對於是否推動國共領導人見面，郝龍斌表示，在對等尊嚴及彼此釋出善意的前提下，非常願意跟大陸領導人見面。鄭麗文表示，若能跟對岸領導人見面溝通，當然是非常樂見。羅智強也希望再次讓中共領導人與國民黨主席會面。

辯論會交叉詰問階段，蔡志弘提問，如果當選黨主席，是否會推動國共領導人的會晤。羅智強表示，如果當選黨主席，他會在憲法架構下，以九二共識為基礎，重啟兩岸對話交流合作，維護兩岸和平。如果可以，希望再次讓中共領導人習近平跟國民黨主席會面。

羅智強指出，他當選黨主席三個月內，將率領青年訪問團參訪大陸進行二次破冰。

郝龍斌表示，若國民黨有機會重啟兩岸溝通協商，對兩岸和平穩定有很大幫助，兩岸和平穩定是最好的國防，但跟大陸交往有兩大原則，一是對等，二是尊嚴。軍機繞台，讓我方覺得「你好大，我好怕」，怎可能交流？

他希望大陸尊重中華民國存在的事實，在此前提下，非常樂意跟大陸領導人見面，溝通、交流甚至促進兩岸和解。

鄭麗文說，推動兩黨對話交流、國共之間的和解，是她的使命。身為國民黨主席，要推動黨對黨層次的對話和解，若能跟對岸的黨總書記見面，當然非常樂見。

鄭麗文表示，推動兩岸和平，國民黨更重要任務是凝聚台灣主流民意，未來希望凝聚藍白甚至在野的主流民意，認同國民黨推動兩岸和平。

張亞中表示，國民黨可以在國共政治對話中跟北京尋找和平方案，作為未來二○二八年執政後，跟北京簽署和平協議的基礎。

蔡志弘建議，所有候選人一起呼籲中共軍機不要再越過海峽中線。

黨主席選舉十八日投票，黨內大老最後是否表態也受到關注。立法院前院長王金平表示，此次黨主席選舉他沒有支持誰，是中立立場，希望大家能互相尊重、包容。

